El PP acusa al gobierno de incumplir la ley en la Conta Xeral del año 2016

El Partido Popular, a través de su portavoz económico, Pío Millán, denuncia que se está incumpliendo la obligación legal de prestación de la Conta Xeral del año 2016. Afirma que la misma debe estar formada y dictaminada por la Comisión Especial de Contas antes del día 1 de junio, posteior al ejercicio de la cuenta. Posteriormente debe ser publicada en el BOP para su exposición pública durante 15 días hábiles, o a mayores; el último trámite es que el pleno de la corporación municipal.

Según Pío Millán, la citada comisión especial no se convocó, cuando transcurrieron más de tres meses de la obligación de convocarla. "A este goberno municipal, e ao concelleiro de Facenda, en concreto, non lles preocupa o incumprimento destas obrigas legalis, eles están por encima do ben e do mal, pero no fondo é un exemplo de desidia por parte de los responsables políticos dicir que as contas dos anos 2012, 2013 e 2014 sí foron aprobadas en tempo e forma, non entendemos este incumprimento. Esiximos que se convoque o antes posible a Comisión Especial de Contas para ditaminar a Conta Xeral de 2016".

El PP también muestra su sorpresa por el hecho de que el Concello de Cangas y el de A Coruña hubiesen firmado un acuerdo de colaboración con la empresa pública del agua de A Coruña Emalcsa. Afirma que es incomprensible que se realice un trabajo en el verano de 2016, se autorice un gasto para realizar una auditoría en julio de 2017 y se firme el convenio en septiembre de 2017. "O mundo ao revés, primero se paga un traballo e despois se asina o encargo de dito traballo. Este é o mellor exemplo de como funciona este goberno: improvisación e escurantismo. Non existe planificación ningunha en actuacións tan relevantes como é o ciclo integral da auga, e por outro lado ocultan de forma intencionada acordos e documentos relevantes para negarnos información", señala Pío Millán.