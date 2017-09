Moaña seguirá con el plan del centro de salud, aunque Sanidade lo vincule a un nuevo estudio

El gobierno bipartito de Moaña seguirá adelante con su inmediata hoja de ruta para poner los terrenos de Sixalde a disposición de la Xunta antes de que finalice el presente mandato con el objetivo de que se levante en ese espacio el nuevo centro de salud de la villa. Así lo asegura la alcaldesa, Leticia Santos, un día después de la reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, en la que el mandatario de la Xunta aseguró que tanto la construcción de esta infraestructura como las medidas para atajar urgencias como la necesidad de más personal en pediatría y fisioterapia quedaban a la espera de que se concluya un estudio sobre las necesidades de la sanidad en Moaña y que daría como resultado un plan especial a 25 años vista.

El conselleiro no descartó incluso que la apuesta fuese por ampliar directamente la actual Casa do Mar, pese a que en la reunión con la propia alcaldesa del 31 de julio en Santiago vinculó precisamente el refuerzo de servicios a la necesaria construcción de un nuevo inmueble específico para la atención sanitaria.

Mientras la Xunta contrata la redacción de este estudio -que contará con las aportaciones de los colectivos de usuarios, de profesionales de la sanidad en la villa y de los grupos municipales- el Concello seguirá con sus compromisos relativos a desbloquear, después de años de parálisis, los terrenos para esta dotación sanitaria. "En breve se encargará a redacción do plan especial e a tramitación sectorial pertinente ante a Xunta, que ten que informar sobre o impacto medioambiental", explica la regidora. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prometió agilizar esta revisión medioambiental en una reunión con la regidora. Al mismo tiempo se contratará la redacción del proyecto de urbanización de los terrenos. Santos asegura que mantendrán "o compromiso coa veciñanza" de dotar de una partida propia para ejecutar esta urbanización a lo largo de 2018.

"Os terreos son os máis adecuados para esta dotación e consideramos que son máis que suficientes para acoller un centro de saúde", alega la regidora.

Entiende, por lo tanto, que el anunciado plan funcional tendrá que recoger cómo se distribuye y qué servicios acogerá el futuro centro de salud.

Un día después de la reunión con Vázquez Almuiña, la alcaldesa asegura que el gobierno local valora que antes de invertir en una infraestructura como el futuro centro de salud se estudien las necesidades que debe cubrir para que el inmueble se adapte a las mismas. También asegura que están de acuerdo en la "indiscutible necesidade" de que el proceso sea participativo.

Sin embargo, critica que la puesta en marcha de este estudio retrase unos 5 meses las medidas para atajar necesidades como el refuerzo de pediatría y de fisioterapia, o la sustitución de la matrona y de los médicos de cabecera durante sus vacaciones o en situación de baja laboral. "Son necesidades presentes, non futuras. E as coñecen dende o 2015, non hai que agardar a un novo estudo", concluye.