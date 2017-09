Cinco personas heridas en un choque frontal de dos vehículos en el Corredor, cerca del túnel de Coiro

Hacía tiempo que el Corredor do Morrazo no registraba un accidente de importancia como el que ocurrió ayer, entre las 19:30 y 20:00 horas, en el tramo de Cangas poco antes del túnel de Coiro en sentido al Alto da Portela. Se trató de una colisión fronto lateral entre dos vehículos -un Audi-3 y un Xsara Picasso-, que se saldó con cinco personas heridas, cuatro de ellas de carácter leve y una quinta de mayor gravedad, que fue la primera en ser evacuada en ambulancia al hospital Povisa de Vigo. Se trata de Marta D.T. la conductora y única ocupante del Audi que circulaba en sentido hacia Aldán. Los otros cuatro heridos son dos parejas de jóvenes que viajaban en el Xsara, todos ellos de Vigo, y que regresaban de la playa en sentido hacia Rande.

El accidente se produjo por la invasión del carril contrario por parte de uno de los vehículos. En un principio se sospecha que la invasión pudo ser del Audi aunque es algo que está pendiente de confirmar.

Hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil, Policía Local y el Servicio Municipal de Emergencias de Cangas así como el 061 con el médico y una enfermera de Urgencias del Punto de Atención Continuada de Cangas, además de los Bomberos de O Morrazo por si hiciera falta una excarcelación. Finalmente no fue necesaria, aunque fue complicada la retirada de los heridos de sus vehículos. El Xsara quedó golpeado contra el guardarrail y difícilmente se podían abrir las puertas.

Uno de los carriles del corredor estuvo cortado al tráfico por lo que se produjeron retenciones de consideración al coincidir con el retorno de las playas.

Vuelvo en Pinténs

Mientras el Servicio Municipal de Emergencias atendía esta colisión en el corredor, era requerida también para otro accidente importante en la carretera provincial de Pinténs EP-1008, en la parroquia de O Hío, en donde la conductora de un Seat Ibiza se salió de la vía y el vehículo volcó. La mujer Carmen L.M. de unos 70 años, resultó en principio sin heridas de consideración, pero fue evcuada también por el 061.

Parece ser que la mujer orilló demasiado el coche a una cuneta y provocó que el vehículo se saliera de la vía y volcara en una zona en donde había un pequeño terraplén.