El BNG de Cangas no entiende que los terrenos de O Viso también queden en el aire, cuando el Sergas ya los aceptó

El BNG de Cangas mostró su disposición a "colaborar" con la Consellería de Sanidade para atajar las necesidades a corto y largo plazo, pero advierte de que la redacción del plan funcional anunciado por Vázquez Almuiña "non debe ser só unha estratexia máis do PP". En este sentido, los nacionalistas aseguran no entender cómo se trasladó este estudio que estaría listo entre 3 y 5 meses pero no se dio ninguna respuesta a las demandas a corto plazo, más allá de que este mes regresará el pediatra a Aldán.

No existen compromisos a corto plazo de mejorar el servicio de ambulancias ni de dotar con más personal a la atención de urgencias. Pero, sobre todo, el BNG cangués no comprende cómo el nuevo estudio determinará si los terrenos de O Viso para el centro de salud de Aldán-O Hío son adecuados "cando o propio Sergas os aceptou e incluso habilitara hai uns anos partidas orzamentarias para a súa construcción". Lo mismo señalan para el tantas veces anunciado centro de alta resolución.

Por su parte, el BNG de Moaña manifestó ayer "sorpresa polo descoñecemento das necesidades sanitarias de Moaña" por parte del conselleiro "que lle foron transmitidas dende o goberno e colectivos en varias ocasións". Lamenta "que mesmo manifestara non coñecer a ficha urbanística onde se contempla a reserva de solo dotacional para o novo centro de saúde, aprobada en 2011".

Para el BNG moañés es preocupante el anuncio de un estudio externo para la "optimización"" de la prestación sanitaria. "Pois esta palabra, en boca de gobernos neoliberais, sempre remata en recortes".