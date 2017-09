El gobierno firma un convenio con Emalcsa días antes de llevar a pleno la rescisión del contrato del agua

A escasos días de que el gobierno municipal de Cangas presente al pleno de la corporación municipal la rescisión del contrato que le une a la actual concesionaria, la UTE Gestión Cangas (Aqualia-Civis Global), el alcalde, Xosé Manuel Pazos, (ACE) firmó ayer en A Coruña un convenio de colaboración con la empresa municipal de aguas de la citada localidad (Emalcsa) en un acto en el que estuvo presente el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, (En Marea). Lo hace pocos días después de que el Partido Popular desvelara que el Concello contrató en junio a la citada empresa para fiscalizar la labor de la actual concesionaria, por lo que cobró la cantidad de 21.000 euros, en concepto de trabajos de seguimiento, planificación de los compromisos derivados de l contrato de gestión de los servicios públicos vinculados al ciclo integral del agua con la Empresa Municipal del Agua (Emalcsa).

La firma del contrato de ayer no fue adelantada desde la Alcaldía. La razón oficial, lo apretado de las agendas, en particular la del alcalde coruñés, Xulio Ferreiro y que no se pudo concretar hasta el lunes. Lo cierto es que no figuraba en la agenda del alcalde de Cangas, que acudió a A Coruña acompañado por el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE). Según señaló el regidor cangués, este convenio de colaboración no supone dinero al Concello de Cangas, excepto si se le encarga algún tipo de informe, pero igual que cuando el PP contrató a una empresa para realizar el estudio del pliego de condiciones del contrato del ciclo del agua.

Tanto el alcalde de A Coruña como el de Cangas señalan que se trata de un convenio de colaboración sobre el diseño sostenible del servicio de aguas. Xulio Ferreiro manifestó que la empresa pública ponía su experiencia de más de 100 años a disposición de otros ayuntamientos. Pazos declaró que se trata de dar un paso adelante en las búsqueda de una gestión sostenible y responsable de un bien público como es el agua. "Queremos embarcarnos na xestión sostible de este tipo de recurso e o asesoramento de Emalcsa é fundamental". Manifestó en A Coruña que no estaba satisfecho del modelo privado que se desarrollaba en Cangas y que se quería recuperar la gestión pública. Ya en Cangas manifestó que el convenio se mantendrá independientemente del futuro de la gestión, porque, añadió, un cambio de gestión es un proceso muy largo. De hecho, en las cláusulas del convenio se señala que el protocolo tiene una vigencia de indefinida "hasta que ambas partes consideren suficiente cumprido o obxeto do mesmo, en base os documentos e labores que se vaian aprobando mediante addendas a iste acordo marco, así como as accións e actividades asociadas que se fagan en cumprimento da lexislación vixente en materia de contratación". En la asistencia técnica, el Concello de Cangas contará también con la colaboración del Concello de A Coruña, "que aportará o coñecemento científico para o desenrolo da citada estratexia.".

El convenio establece que "con arreglo a seu coñecemento e experiencia, Emalcsa planteará al Concello los estudios necesarios para para o desenrolo da estratexia. Estas necesidades estarán condicionadas pola cantidade e calidade de información de partida que exista no concello en frecuencia as infraestructuras es proceso relacionadas coa xestión do ciclo de agua, así como o analice dos problemas e carencias que se identifiquen. Emalcsa colaborá cos servicios técnicos municipais na identificación das carencias na xestión das redes municipais de abastecemento e saneamento, así como en todos os procesos de xestión adicionais o manexo das infraestructuras".