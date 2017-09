El arte no conoce de edad

La Capela do Hospital acoge desde ayer y hasta el próximo 14 de septiembre la XI Exposición de Pintura Artepén. Participan hasta 23 pensionistas de la comarca de O Morrazo que demuestran sus habilidades artísticas gracias a un año de trabajo con la monitora Lidia Nieves.

Una de las citas más especiales de la programación cultural del verano en Cangas ya está en marcha. Ayer abrió sus puertas en la Capela do Hospital de Cangas la XI Exposición e Certame de Pintura de Maiores do Morrazo "Artepén". Se trata de un evento desarrollado cada año por la Asociación Cultural e Recreativa de Maiores do Morrazo. Muestra la faceta artística de pensionistas de la comarca que no tenían formación previa en la materia pero que demuestran sus potencialidades y capacidades.

Artepén está abierta a todas las personas mayores que quieran iniciarse en el arte de la pintura, descubriendo sus potencialidades y capacidades y promoviendo un envejecimiento activo y saludable.

En esta ocasión participaron hasta 23 artistas lo que demuestra la salud de un evento que cada año congrega a más participantes. Los expositores son: Alberto Blanco, Celestino Juncal, Benigno Piñeiro, Vicente Ruibal, José Manuel Romero, Fernando Rodríguez, José Manuel Sánchez, Manuel Carrillo, María Freire, Esperanza Cidrás, Celia García, María Otero, Juan Pardavila, Jesús Rodal, Ángel Soliño, Dolores Sanjuán, Elisa Sampedro, Mercedes Piñeiro, Margarita Silva, Carmen García, Elena Gargamala, Francisca Carrasco y María Jesús Rodríguez.

Los cuadros tocan temáticas como bodegones y paisajes, sobre todo. Pero también se exhiben retratos, paisajes marineros e incluso imágenes de significado religioso.

La asociación cultural de mayores Artepén nació en septiembre de 2009 con la finalidad de canalizar las inquietudes culturales de un grupo de jubilados de la comarca. En estos años fue incrementando su número de socios y su capacidad creativa y expresiva a través de la pintura.

La exposición que arrancó ayer en la Capela do Hospital estará a la luz del público hasta el próximo 14 de septiembre. Supone el colofón al trabajo realizado por estos artistas y, además de para demostrar las capacidades que tienen las personas mayores, busca servir de estímulo a otras personas para que participen activamente en el aprendizaje del arte de la pintura.

Los 23 expositores culminan con esta muestra de obras de arte un año entero de trabajo y dedicación. Este grupo de personas realizaron todas las obras bajo la instrucción de la monitora Lidia Nieves, que es licenciada en Belas Artes y cuya participación fue esencial para que la muestra acabase convertida en una realidad.