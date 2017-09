Amodiña mostrará las colecciones de 25 comercios con el Fisgón como imagen icónica

Moaña volverá a convertirse en una pasarela de moda el próximo 23 de septiembre. A partir de las 21.00 horas se celebrará la VI Pasarela de Moda do Comercio do Morrazo "Amodiña". Se trata de un evento que este año contará con 23 comercios de la comarca, tanto de moda de hombre y mujer como de peluquería, moda infantil, zapaterías, lencería, ópticas e incluso decoración.

La pasarela de este año estará presentada por la actriz, modelo y presentadora viguesa Diana Nogueira. Entre los más de 20 pases de modelos con las distintas prendas se intercalarán actuaciones culturales de distintos grupos. Los integrantes de Boombox Escuela Urbana de Cangas pondrán en escena algunas de las danzas y shows que montan gracias a los profesores Yara Juncal y Kevin Juncal. Pondrán la nota de arte urbano en el desfile.

También muy innovadora será la actuación del grupo "The Cherry´s Band", que se autodefinen como "un grupo pin-up modernizado". Conocidos por su irrupción televisiva, esta banda se caracteriza por que toda la música la interpretan a capella, prescindiendo de los instrumentos para demostrar cómo solo con las cuerdas vocales se pueden interpretar ritmos vintage salpicados de notas de swing, funk, soul y R&B.

Con una duración estimada de 90 minutos, la pasarela se retrasó este año una semana, pues los comercios participantes querían tener a punto su colección de prendas para la campaña de otoño/invierno.

El cartel de Amodiña siempre pasa por ser uno de sus grandes atractivos, incluso con polémica en alguna edición anterior. En esta ocasión el trabajo se le encargó a los creativos de GF/Studio. Aludieron a la imagen icónica de la estatua de O Fisgón, en el paseo de Moaña.

El protagonista del cartel y del pequeño spot publicitario es un empresario ligado a la moda "que eliximos pola súa imaxe, co pelo e a barba que nos remite ao Fisgón", explicaron los encargados del cartel. "É unha volta ás orixes do evento, reinterpretando o Fisgón. Cunha linguaxe clásica pretendemos contextualizar á pasarela, vinculándola co mar e co Fisgón que sempre mira os desfiles dende o paseo", señalan.

El presidente de la federación de comerciantes de la comarca (Fecimo), Xosé Bangueses, valoró esta propuesta para promocionar el evento "porque nos entronca coa nosa filosofía de defender a capa e espada a comarca e a súa forma de vivir".

En la presentación de esta pasarela organizada por Fecimo participaron, además de Bangueses, las responsables de la federación de comercio en Cangas y Moaña: María Dolores Carabelos y Nélida Carracelas.

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, aprovechó la presentación para agradecer que Fecimo siga apostando por esta villa para el evento de moda por excelencia en la comarca. Definió Amodiña como "O mellor escaparate para poñer en valor a riqueza do comercio da nosa contorna". La regidora aseguró que las propuestas de los comerciantes sorprenden cada año "pola súa boa calidade e polo rompedoras que son".

Pequeños

Antes de los desfiles de adultos, Amodiña comienza siempre con un desfile de niños. En esta ocasión limitaron la preinscripción a 130 pequeños. Ayer ya rozaban el límite. De ahí se seleccionarán a los 34 niños y niñas que se convertirán en modelos infantiles por una noche.