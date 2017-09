SON propone reunirse en una batea

El edil de ACB-SON, Julio Villanueva, echó mano de la sorna para criticar el horario de convocatoria de la junta de portavoces, a la que él no asistirá por cuestiones laborales. "Algúns traballamos e non ten sentido que se nos convoque a esa hora cando o alcalde o sabe", señala, por lo que solicita que se varíe el lugar de reunión. "Podo aceptar o horario, pero propoño que en vez do concello nos reunamos na batea para non interferir co traballo. Así non terei ningún problema en asistir", asegura.

Villanueva criticó asimismo que no se avisase con antelación que ayer no hubiese pleno. "Cunha chamada chegaba. Hai que dicilo antes, porque os plenos son o primeiro luns de cada mes e se hai variacións o mínimo é comentalo", subraya.