El PSOE reclama al gobierno que retire la propuesta de resolución del contrato del agua del orden del día del pleno

El concejal socialista en la corporación municipal de Cangas, Alfredo Iglesias, solicita al gobierno municipal que retire del orden del día del pleno del 11 de septiembre su propuesta de resolución del contrato que el Concello tiene con la concesionaria del agua UTE Gestión Cangas (Aqualia-Civis Global) durante 25 años. El PSOE considera que los partidos que conforman el gobierno (ACE, BNG y ASpUN) tiene la obligación de profundizar en la propuesta para que contengan unas mínimas garantías de éxito frente a la empresa concesionaria.

Señala el concejal socialista que la aprobación por parte del pleno de la corporación municipal puede aparejar que la concesionaria del agua acuda a la jurisdicción contenciosa-administrativa y resolverse con una sentencia negativa para el Concello. "Pero é que, ademáis, posto que a cuantía do pleito podería establecerse nuns sesenta millóns de euros (a contía do contrato con Aqualia Civis Global por 25 años) as costas do procedemento podería alcanzar unha cifra de centos de miles de euros, que tería que pagar a parte vencida no litixio".

Los socialistas consideran que hay que existe margen para la negociación con la empresa concesionaria, profundizando en sus cláusulas que conforman el régimen sancionador y las reclamacións y responsabilidades de la adjudicataria, sin dejar de lado la verificación del cumplimento de todas las contraprestacións a las que está obligada la concesionaria y otras posibilidades de negociación leal e amistosa, o a cuenta de un seguimento exhaustivo e férreo de las obligacións de la concesionaria."Neste sentido, o goberno municipal parece que escoitou as nosas propostas, pero está a presentar unha superficial e sen contundencia a nivel administrativo, económico e técnico e con escasa viabilidade xurídica., o que non vai a axudar a sentar a Aqualia-Civis Global nunha mesa de negociación con igualdade de armas".

Alfredo Iglesias recuerda que a lo largo de estos dos últimos años de mandato animó a los partidos del gobierno a que se buscaran fórmulas para sentar una m esa de negociación a la UTE, cuantificando económicamente sus incumplimientos e, al mismo tiempo, las reposiciones y las inversiones previstas contractualmente para lo que el gobierno municipal podría encargar las auditorías previstas en el contrato, "pero nada de esto se hizo".