El PSOE duda de la viabilidad y critica el lugar y la financiación de la piscina

El concejal del PSdeG-PSOE de Bueu, José Manuel Vilas, ha puesto en duda la viabilidad de la futura piscina proyectada por el gobierno local, a la vez que ha criticado su emplazamiento y su financiación, por no considerarlos los más adecuados. Vilas manifiesta que "este proyecto no es el mejor para Bueu", entre otras razones porque "no está consensuado con la oposición".

El edil socialista califica de "prematuro" el hecho de que se realicen gestiones y se hagan anuncios cuando todavía no se tienen encima de la mesa los resultados del estudio de viabilidad de la infraestructura. "Nosotros somos prudentes al respecto y no queremos aventurar nada hasta que podamos analizar el estudio de viabilidad, con un coste de 7.200 euros, que para eso se encargó", afirma.

Tampoco comparte la ubicación de la piscina como la más idónea el grupo socialista. "Sería un tremendo error, pues quedaría encajonada entre viales y edificios, imposibilitando su ampliación o la dotación de nuevas instalaciones deportivas en su entorno", señala. Y añade que "en As Lagoas hay espacio más que suficiente para construir la piscina y crear unas instalaciones deportivas de futuro. Eso obligaría a gestionar el suelo, y capacidad de gestión es de lo que carece totalmente este gobierno".

Por último, el PSOE critica el modelo de financiación. "El principal inversor para la construcción de una piscina pública debería ser la Xunta de Galicia, como así ocurrió en otros concellos. Lo que no puede ser es que la incapacidad de unos y la negativa de otros nos lleve a agotar en una única infraestructura los fondos procedentes de la Diputación", sentencia el edil.

Por último, subraya que "en lo que no vamos a estar de acuerdo nunca es en la construcción de una piscina con fondos públicos para que luego se ceda su gestión y el beneficio a una empresa privada". "Estamos hartos de las chapuzas del alcalde: un tanatorio que se quedó pequeño, un campo de fútbol que no tiene accesos en condiciones", añade.