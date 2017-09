Los portavoces debaten hoy sobre el reglamento de participación

El alcalde buenense, Félix Juncal, ha convocado a los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en la corporación (PP, PSdeG-PSOE y ACB-SON) a una reunión esta mañana para debatir acerca de la propuesta de reglamento de participación vecinal presentada en su momento de forma conjunta por la oposición. La cita, demandada por las tres formaciones en varias ocasiones, tendrá lugar a las 12.30 horas en el concello buenense y servirá asimismo para fijar la fecha del pleno del mes de septiembre.

La convocatoria de la junta de portavoces había sido solicitada por PP, PSOE y ACB-SON el pasado 14 de julio ante la falta de noticias tras haber reclamado esta norma en varias ocasiones anteriores. De hecho, fue el Partido Popular en el anterior mandato de Félix Juncal quien lo había planteado sin que llegase a fructificar la idea para reemplazar al reglamento de participación de 1996. Posteriormente, en noviembre del pasado año se propuso un texto conjunto que tampoco cuajó en el gobierno local.

Tampoco ahora parece que desde Alcaldía se vaya a apostar decididamente por una cuestión que se considera secundaria. "O noso deber é o de xestionar a actividade municipal, e dentro diso hai que establecer unha serie de prioridades", afirma el regidor buenense, que recordó que tras la incorporación del nuevo secretario se le dio traslado del tema para tener una primera opinión desde el punto de vista legal. Juncal recordó que Bueu ya cuenta con un reglamento de participación ciudadana, y que otra cuestión sería valorar si se puede mejorar o actualizar el mismo. "Para nós os temas de contratacións, dos servizos, laborais, etcétera, están antes que a modificación dun reglamento. Non é que non o consideremos interesante, senón que simplemente hai outras prioridades", dice.

"Levamos so dous meses co novo secretario e aínda nos quedan por licitar varios proxectos do Plan Concellos como a pavimentación de camiños, a mellora de parques públicos ou a remodelación da Praza Massó", argumenta el alcalde.

La otra cuestión que se debatirá será la fecha del pleno de este mes, con el día 14 como propuesta por parte del gobierno local.