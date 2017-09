Pepe Chiné recibe el Premio de Berducedo ó Labor Socio Cultural en un emotivo acto

El trompetista de Moaña, Pepé Chiné recibió ayer el Premio ó Labor Socio Cultural de la Asociación de Veciños de Berducedo e Piñeiro, en el arranque de su Semana Cultural. Fue un acto cargado de emoción, no sólo por al figura de Pepe Chiné, que recorrió el mundo como trompetista y que sigue en activo en la charanga "A cabeza non para", sino por el recuerdo de destacadas personas recientemente fallecidas. En la Casa de Cultura se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento el jueves del presidente de Meiramar-Axóuxeres, Geno Piñeiro; y se recordó con una fotografía a la ex directiva de Berducedo María José Castilla "Sesita", que dejó este mundo en mayo, como también a la que fue presidenta de Adicam, Fina Acuña, y también a Alicia Chapela, otra joven fallecida.