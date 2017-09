Alfombras de Bueu y de Cangas lucen con otras de los tres continentes en la Praza do Obradoiro

Una vista de las alfombras confeccionadas en la Praza do Obradoiro.//Xoán Álvarez

La Praza do Obradoiro en Santiago se llenó hoy de alfombras florales que realizaron a lo largo de la pasada madrugada más de 200 artesanos de hasta tres continentes, reunidos por primera vez en el proyecto "Alfombras no Camiño de Santiago, arte efémera para a paz do mundo", con el apoyo y patrocinio de Turismo de Galicia y la colaboración del Concello.

Entre las delegaciones presentes de O Morrazo estaban la Asociación Cultural de Alfombristas de Bueu, que realizaron una creación titulada "La paz es el camino", de Cangas con el título "Peregrinos por la paz" y de Marín.

La actividad forma parte del programa "Abriendo caminos de alfombras" que se desarrolla como peregrinación para la paz en el mundo.

Además de los alfombristas gallegos de Bueu, Rianxo, Burela, Ponteareas, Redondela y de Marín; estaba prevista la participación de alfombristas de Italia, a través de la Asociación nacional a Città dell´Infiorata (Genzano di Roma, Lazio) y Culturarte (Sicilia); de México con los Alfombristas Mexicanos de Huatmantla; y La octava noche, de Uriangato (Guanajuato). Desde Japón participó la Infiorata Associates Tokyo; desde Portugal, Alfombristas de Monção y desde Alemania estaba previsto el grupo Kartholischen Pfarrgemeinde Sankt Jakobus.

La representación española la completaban la Asociación de Alfombristas de La Orotava (Tenerife), Alfombristas de Carrión de los Condes (Palencia),Amigos de las Alfombras de Serrín del Corpus Christi de Elche de la Sierra (Albacete) y la Asociación de Alfombristas El Pampillo de Castropol, de Asturias, además de la Federació Catalana d´Entitats Catifaires.

El objetivo era crear un espacio de impacto visual de gran belleza y se logró con unas alfombras con el Camino y la Paz como lemas.