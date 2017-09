Pazos: "A pintada contra un coche extranxeiro foi unha gamberrada"

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, afirma que la pintada en un coche de ciudadanos extranjeros que estaba estacionado en Rodeira es una gamberrada de mal gusto, más que un acto contra el turismo en el municipio. En la pintada se podía leer "Mal viaje", escrito en inglés.

Afirma el regidor que si quieren protestar que pinten coches de su propiedad, no los de otros ciudadanos. Asegura que este hecho no refleja el sentir del pueblo de Cangas, que siempre se mostró hospitalario con los foráneos. Recuerda que el turismo es un sector fundamental en la economía del municipio y que ni el pueblo ni el Concello van a tirar piedras contra su tejado. "Es una fuente de riqueza muy grande para el pueblo y necesitamos que la gente acuda a visitarnos. El incidente denunciado en la Guardia Civil no tiene nada que ver con las protestas que hubo en Cataluña". Y es que Xosé Manuel Pazos conoce la dependencia que tiene Cangas del turismo, cuya influencia en la economía del municipio, aunque grande, todavía tiene margen de mejora. De hecho, desde el Concello se apoyaron iniciativas para tratar de que Cangas sea destino turístico a lo largo de todo el año, no solo los meses de verano. De ahí su apoyo también a la Semana Santa de Cangas y al Congreso de Cofradías de España.