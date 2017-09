A tardiña de onte trouxo a mala nova do pasamento do noso compañeiro Uxío V. Piñeiro Costa. Trátase dunha perda irreparable para todos os seus compañeiros e compañeiras do BNG do Morrazo no que "Geno" desempeñou diferentes postos de responsabilidade, entre eles o de responsable comarcal.

Foi un nacionalista leal e convencido, divulgando o seu amor pola Patria tanto no eido político, coma no social e da cultura. O Morrazo en xeral, e Moaña en particular, débenlle moito do rebulir cultural e da recuperación das tradicións máis nosas.

Os seus compañeiros e compañeiras do BNG do Morrazo sempre lle agradeceremos o seu entusiasmo e a súa entrega á causa do nacionalismo dentro das siglas do BNG.

Toda a militancia do BNG comarcal acompaña á súa familia nestes duros e tristes momentos e o seu espírito de loita nacionalista permanecerá sempre entre nós.

(BNG do Morrazo)