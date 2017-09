Gestido también quiere saber cuál es la alternativa y habla de demagogia

En el fondo, la opinión de Cangas Decide no es muy diferente de la del BNG. El partido que lidera José Luis Gestido pregunta cuál es la solución si se rescinde el contrato. Claro que Cangas Decide nunca apostó por la municipalización.

Asegura José Luis Gestido que en política no puede valer todo, "por la mañana miembros del gobierno asisten a la inauguración de la nueva sede de la UTE Gestión Cangas y por la tarde anuncia que rescindirán el contrato. Pasaron dos años y medio de gobierno y aún no se enteraron donde están. La demagogia y la hipocresía, dos pilares en los que se basan para seguir gobernando. Pretender rescindir uno de los contratos más importantes que tiene firmado el Concello sin un informe económico y otro jurídico es engañar a los vecinos de Cangas y justificar antes sus votantes que ellos quisieron hacerlo. Cangas Decide no formará parte de esta obra de teatro si que los departamentos de Intervención y Jurídicos avalen la propuesta. Nos parece curioso que se ponga encima de la mesa esta resolución del contrato y no se presente una nueva propuesta de gestión a estos se servicios. Aunque, como afirmamos, la demagogia está formando parte de su forma de actuación durante este tiempo que llevan en el gobierno".

La oposición municipal se queja de que en la comisión informativa no estuviera el concejal de Facenda del Concello de Cangas, Mariano Abalo.