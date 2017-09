Los bomberos denuncian que el camión de primera salida está averiado y no se reparará hasta el lunes

La huelga de los bomberos de O Morrazo continúa. Izquierda Unida está presentando mociones en todos los municipios donde opera la empresa concesionaria y desde el comité de empresa ya se anunció ayer que al pleno de Cangas llegará muy pronto.

Pero la de los bomberos se trata de una huelga con servicios mínimos que obliga a trabajar al 100% del personal, como denunciaba ayer el miembro del comité de empresa Adrián Pena. La última novedad que en el parte de incidencias es que ayer se encontraron con que el camión de primera salida tiene las pastillas de freno totalmente gastadas. Le habían comunicado a la empresa hace meses la necesidad de revisarlo porque no frenaba bien, pero Adrián Pena afirma que no se les hizo mucho caso, hasta que ayer se pudo comprobar el estado del camión. Afirma que solicitaron su reparación para este fin de semana, pero que se les aseguró que hasta el lunes no podía ser. Asegura Adrián Pena que es un escándalo que un camión de primera salida estén sin pastillas de freno todo el fin de semana.

El comité de empresa también menciona que se está obligando a los trabajadores a realizar horas extras, en plena huelga porque no se contrata a más personal, lo que vulnera el derecho a la huelga. Asegura Adrián Pena que en estos momentos en el consorcios de bomberos hay siete bajas, de las que cinco son en el Morrazo y cuatro de ellas de larga duración, pero que a pesar de eso la empresa no acude a las bolsas de trabajo para realizar siete contrataciones y obliga al personal a trabajar horas extras, incluso cuando se está en plena huelga.

El comité de empresa del consorcio quiere agradecer su agradecimiento a todos los grupos políticos del apoyo demostrado en la votación que tuvo lugar ayer en el pleno del Concello de Vilagarcía, donde Izquierda Unida presentó su moción. "Es para nosotros sorprendente que grupos políticos que en su día, desde el gobierno provincial y autonómico contribuyeron a la privatización del servicio de extinción de incendios y salvamento en las cuatro provincias, hoy a nivel municipal se retracten y voten a favor de la recuperación del servicio de bomberos. Durante estos largos quince años los trabajadores del consorcio contraincendios de Pontevedra hemos cumplido de manera intachable nuestro trabajo, con un número ínfimo de trabajadores de guardia, incumplimientos por parte de las distintas empresas gestoras, amenazas de dichas contratistas, despidos injustificados, retrasos en los pagos, condiciones laborales lejos de las que gozan otros parque públicos de Galicia".

También quieren aclara que la duración de la concesión de los parques de bomberos fue adjudicada por ocho años más cuatro de prórroga, por lo que imposibilitaría o dificultaría el rescate de la concesión. Aseguran que dicho contrato se está realizando de manera ilegal ya que se trata de un contrato de servicios por el cuál no se podría exceder de cuatro años más dos de prórroga, demostrado por sentencia judicial en la provincia de A Coruña y recientemente en Ourense. En el caso de Pontevedra, por no haberse presentado denuncia por otras empresas interesadas, las concesión ha seguido adelante, como decimos, de manera ilegal.