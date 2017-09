El PP recuerda que la piscina es la "eterna promesa" del gobierno

El gobierno local de Bueu aprobbó ayer, tal y como había anunciado, el proyecto de la piscina municipal en los terrenos de As Lagoas, para remitir la solicitud de subvención a la Diputación para su construcción mediante una nueva línea de ayudas para equipamientos y dotaciones singulares. Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar y desde el PP aseguran que el regidor sólo hace prometer. El presidente de la gestora del PP, Manuel Freire, recuerda que la piscina es la eterna promesa del alcalde que lleva 10 años, "todas as lexislaturas", prometiendo dotar a Bueu de esta instalación "e aínda non foi quen de facer máis que prometer".

Desde el PP dice que estarían encantados de que en Bueu se pudiera disponer de una piscina "pero unha instalación tan importante, de tanto custe -2,8 millóns de euros- e o que é máis importante, o gasto anual que supón (450.000 euros aproximadamente), non se pode nin debe prometer así a lixeira". Añade que en este sentido se debería de contar con la opinión de la oposición y buscar su impliación "non funcionar como un goberno absolutista que impón sin siquera informar nos órganos correspondentes".

Aunque apoyan la construcción de la piscina, en el PP dudan de que Bueu pueda soportar el gasto sin repercutir en el mantenimiento de otras instalaciones públicas y que en la actualidad ya cuestan mantener "e probas hai". Por otra parte, consideran que el solar donde está prevista se queda pequeño y la piscina quedará encajonada por lo que proponen crear un debate para buscar una ubicación alternativa y crear un complejo deportivo más ambicioso con más instalaciones que no existen en la comarca y que atraerían a más usuarios y, por consiguiente, ayudarían a sufragar los gastos. Creen que con esos 2,8 millones se puede hacer un buen complejo. Por último reprochan al gobierno que si encargó un estudio de viabilidad, debió esperar a tener el resultado porque si no lo va a tener en conta, se pregunta "para que malgasta tanto diñeiro dos veciños?".