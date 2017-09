Un joven de 14 años crea una sonda para medir características del agua de mar

Solo tiene 14 años pero su pasión por la electrónica ya es más que evidente. De otro modo no podría entenderse cómo Tomás Rodríguez Rey haya creado una sonda para medir las características del agua del mar y que se haya convertido en un colaborador de Meteogalicia y Meteoclimatic. El joven vigués realizó ayer su primer experimento con carácter oficial en la playa buenense de Tuia y ya ha remitido los resultados a las dos entidades, que previamente validaron las pruebas realizadas a lo largo de este verano.

El invento del joven consiste en una sonda que se introduce en el agua a metro y medio de profundidad y que, a través de unos sensores, detecta el PH de la misma, su conductividad, la temperatura y la salinidad. Estos valores los remite por bluetooth de larga distancia a un maletín donde tiene un par de pantallas y se recopilan. "Decidí hacerlo el año pasado, a raíz de una visita al barco oceanográfico "Sarmiento de Gamboa", donde había sondas de todo tipo. Y como a mí siempre me gustó la electrónica quise hacer esta", señala. Su elaboración le resultó sencilla. "Lo he hecho con unas placas de arduino conectadas a diferentes módulos y con un programa para recibir los datos", afirma. Todo adquirido a través de Internet "No ha sido caro. He tenido que comprar las piezas, los módulos... y los engancho a la placa arduino. Luego tengo un osciloscopio para medir voltajes y cada vez que detecta un objeto nuevo en el agua dibuja un pez para marcarlo", relata. A principios de verano la construyó y el pasado 10 de agosto hizo las primeras pruebas.

Sin embargo, su curiosidad no se quedó ahí, ya que buscó la mejor manera de publicar los resultados, por lo que contactó con Meteogalicia y les presentó su proyecto, enviándoles las plantillas. "Ahora soy colaborador de ellos y les envío los resultados cada quince días", afirma. Sin ningún tipo de ánimo de lucro. "Lo hago por amor al arte" asegura. Ayer el experimento se desarrolló en la playa de Tuia, donde desplegó su equipo durante casi tres horas. "Hay que introducir la sonda en el agua varias veces porque los sensores no son de los más caros y hay que calibrarlos, así que cada 15 minutos pruebo y veo los resultados", añade.

¿Y por qué elegir Tuia? Pues por otro proyecto en el que participa este alumno de Tercero de la ESO, el Sonda Galega, por el cual quiere recorrer cuantas más playas de la comunidad gallega mejor, para recopilar información y posteriormente compartir los resultados a las redes sociales.