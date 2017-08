El PP sospecha de que el tripartito quiere beneficiar a una empresa amiga

El grupo municipal del PP que lidera José Enrique Sotelo, destaca que es el segundo documento que se entrega a la oposición. "O que se está a propoñer e un contrato máis sobre sospeita o igual que foi o contrato para elaborar as bases polas que se pretende adxudicar agora, con argumento da substitución e mellora tecnolóxica do alumeado público.

Afirma Sotelo que se está ante una privatización encubierta y no solo del material, sino también del mantenimiento y se pregunta qué pasará con los trabajadores. Al PP le parece extraño que ni los trabajadores, ni el comité de empresa dijeran nada y sostiene que tal y como indica el informe de Intervención se esconde un endeudamiento irregular de 3.5 millones de euros. "Detrás está a sospeita de querer beneficiar a unha empresa amiga concreta, que non so ganará co prezo fora de mercado das luminarias (iso é o que di o informe do interventor), senón que ganará no prezo dos cartos para o financiamento dos distintos proyectos (modelo cadenas de dentistas, que no fondo venden un servizo pero o negocio máis grande é actuar como financieiras).

"Altamente sospechoso"

José Enrique Sotelo asegura que el PP cree en los beneficios de la gestión privada de algunos servicios públicos, pero que le resulta altamente sospechoso que "os defensores a ultranza, cando están na oposición, da prestación pública do servizos, cando gobernan privaticen todo que tocan, agora parece que coa a electricidade, pero antes tocou, desde os desbroces, reparación de aceras, pintado de rúas, socorristas e patróns de salvamentos, xestión da piscina e ata a recollida de lixo do botellón..., todo se contrato, a dedo."manifiesta Sotelo al mismo tiempo que recuerda la polémica convocatoria para conductor de camión de bomberos.