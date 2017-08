Fallece Geno Piñeiro, presidente Meiramar-Axóuxeres

Geno Piñeiro, en la presentación, este mismo mes, de la Festa do Naseiro. // G.N.

Moaña llora el fallecimiento de uno de sus grandes dinamizadores culturales. Se trata de Uxío Piñeiro "Geno". Inspector de obras del Concello, Piñeiro era presidente del colectivo cultural Meiramar-Axóuxeres. Desde esta presidencia fue el responsable de eventos anuales de tanto renombre como la Feira da Illa cada mes de mayo, el Festival Internacional Folclore do Mar o la reciente Festa do Naseiro, una de las citas gastronómicas por excelencia. Vecino de Meira, padre de dos hijos mayores de edad y abuelo de un nieto, Geno Piñeiro falleció esta tarde de un infarto sufrido al parecer en su domicilio. Los intentos de reanimación fueron en vano. Contaba con 55 años de edad y la noticia dejó en shock al mundo de la cultura, del asociacionismo y de la vida política del Concello de Moaña. Y es que no tenía problemas destacados de salud. Aunque estaba de vacaciones, esta misma mañana había pasado por el Concello para avanzar en un trabajo en el departamento de Urbanismo.

Al trabajo y dedicación de Geno Piñeiro como dinamizador cultural se debe, además de los viajes de los grupos de danzas de Meiramar-Axóuxeres que muestran por el mundo la tradición moañesa, también la recuperación desde hace años del carnaval tradicional de Meira. Tras recopilar la tradición oral y los recuerdos de los vecinos más mayores de la parroquia, Meiramar-Axóuxeres recuperó los históricos desfiles con los bailes de Madamas e Galáns. Este trabajo etnográfico fue distinguido incluso por el Museo do Pobo Galego.

Geno Piñeiro fue muy activo también en la vida política. Militante del BNG desde hace años, integró varias listas electorales a la corporación municipal. Durante los dos mandatos de Xosé Manuel Millán, ejerció como secretario del alcalde. La regidora moañesa, Leticia Santos, se mostró ayer conmocionada y anuló el viaje previsto a la Bandera de la Concha para estar presente en los actos de despedida.