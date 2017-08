Cangas no olvida Anguieiro

"Sempre unidos arredor da memoria,agora máis que nunca. É sentido de memoria asegurarse de que o mundo nunca esquecerá a nosa traxedia". Así dio comienzo la lectura del manifiesto a los mártires de Anguieiro de la mano de la historiadora Elena Durán. Ayer se cumplían 81 años de la tragedia que acabó con la vida de once vecinos de Cangas y, un año más, se celebró un acto de conmemoración. Fue organizado por la Asociación Memoria Histórica "28 de agosto" y reunió a alrededor de 200 personas.

La ceremonia dio comienzo con una breve presentación por parte miembro de la Asociación Xoan Chillón, que hizo referencia al acto como uno de "recoñecemento e xustiza". Algunos de los familiares de los asesinados acudieron al acto como fue el caso de Manuel Fernández y Manuel Ferreiro. El punto álgido llegó con la ofrenda floral frente al monolito. Comenzó con la lectura del manifiesto en honor a las once víctimas que, en esta ocasión, realizó la historiadora Elena Durán y con el que recordó a cada uno de los fallecidos. Más tarde, todos los allí congregados procedieron a depositar flores de forma particular acompañados por la gaita de Guillerme Ignacio que tocó, entre otros temas, el himno gallego.

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, no faltó a la conmemoración y fue el encargado de cerrar el acto. Él mismo recordó que ya se ha iniciado un proceso para denunciar por vía judicial al Obispado de Santiago de Compostela por no retirar los nombres de falangistas de la excolegiata. Destacó también que en caso de que la justicia no les apoye por falta de datos, se buscarían otras medidas para actuar en su contra.

El 28 de agosto de 1936 once cangueses fueron torturados y asesinados por parte de los falangistas. Tras ser capturados se dirigieron hacia Anguieiro en donde los"pasearon". De las once ejecuciones que se llevaron a cabo, una quedó frustrada. El superviviente escapó herido por el monte hacia Aldán y por mar en una motora de pesca. Aunque, finalmente, fue alcanzado en Punta Subrido (O Hío) en donde sus perseguidores le dieron muerte. Los mártires homenajeados son: Daniel González, Antonio Blanco, Guillermo Fernández, José Novas, Alejandro Martínez, José Martínez, Antonio Ferreiro, Normandino Núñez, Secundino Ruibal, Estanislao Ferreiro y Eugenio Bastos.

Durante el acto tampoco quisieron olvidar a los 49 vecinos de Cangas que "sufriron unha morte violenta, nin a todos aqueles desaparecidos, torturados, encarcelados, exiliados e desterrados por defender a xustiza e liberdade", como se pudo escuchar durante el manifiesto. Éste terminó animando a los presentes a alzar la voz en homenaje a todos aquellos que siempre defendieron la libertad y permanecerán en su recuerdo a lo largo de los años al grito de "¡Viva Galiza!".