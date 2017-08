"Hay muchos faros dentro de fincas privadas"

Los vecinos afirman que nunca hubo problemas para la gente que venía a pasear tranquilamente y disfrutar de la naturaleza. Indican que los problemas son de un tiempo a esta parte. "Nunca ha estado el monte tan sucio como ahora; hay papeles, latas, bolsas de plástico e incluso preservativos y compresas usadas... eso no es amar a la naturaleza. Nos cansamos de limpiar y, además, al ser Red Natura, debemos mantener el monte limpio de rastrojos y solo plantar especies autóctonas; las casas no tienen cierre pues se ha querido siempre conservar el monte lo más natural posible para no alterar el paisaje". También recuerdan que hay muchos faros en el norte de España dentro de una finca privada.