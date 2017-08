Cangas evoca las fiestas de su pasado

Un recorrido por la memoria colectiva de los cangueses que crecieron en los últimos años del franquismo y que pasaron su adolescencia con la llegada de la democracia. Todo ello vinculado a los recuerdos de las Festas do Cristo, con los primeros amores, la fascinación por los faquires de antaño o el ahorro para pagarse los viajes en las atracciones. Estos fueron los ingredientes con los que la pregonera, Asunción Bernárdez Rodal, doctora en Periodismo, cocinó un discurso inaugural que llevó la sonrisa y la nostalgia a los vecinos. Los bailes de cabezudos y la "Queima de Damas e Galáns" completaron la mañana.

El ritual iniciático de las Festas do Cristo 2017 se produjo ayer al mediodía y se prolongó durante poco más de una hora. Cientos de vecinos se agolparon frente a la casa consistorial en donde disfrutaron de los bailes de los cabezudos al ritmo marcado por una banda de gaitas. Esperaban la lectura del pregón que corrió a cargo de la Licenciada en Filología Hispánica y doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Asunción Bernárdez Rodal.

Presentada por el edil de Cultura, Héitor Mera, como una figura académica "dunha grande solidez científica e con traballos en estudos de xénero, comunicación e semiótica", la pregonera tomó la palabra para trazar los recuerdos de su infancia y su adolescencia ligados a las Festas do Cristo. "A ilusión das Festas me duraba dende xaneiro. Por Reis me reglaban un peto para que aforrase para as atraccións, que non eran tantas como agora e case se limitaban aos cochitos e as cadeas", relató.

Bernárdez Rodal atribuyó la cultura del teatro existente en Cangas a aquellos desfiles de faquires y hombres sin cabeza que enamoraban a niños y mayores en las Festas do Cristo de su infancia. Recordó también disciplinas deportivas tan curiosas como las regatas de gamelas en las que los remeros llevaban los ojos vendados.

Los trajes de estreno y la música de un "modernísimo Submarino Amarillo dos Beatles" salpican sus recuerdos de infancia, así como los "homes de fóra". Esos que, como su padre, trabajaban embarcados en el Gran Sol, Canarias o más recientemente en las Malvinas, y que llegaban a casa para las Festas do Cristo.

Poco a poco, su adolescencia en la villa estuvo ligada a esta celebración "na que as formas de divertirse mudaban e pasabamos a rillar mazás de caramelo e nubes de azucre". También en las Festas do Cristo las jóvenes disfrutaban de sus primeros "amores". Las confusiones a la hora de sacarla a bailar provocaron las risas del público presente. La doctora aplaudió la llegada de la democracia porque empezó "o baile solto, que nos aliviou daquela presión" que sentían a la hora de los bailes. "Naqueles anos comezou o nudismo en Barra. Eramos tan modernos que ata tivemos unha Miss España e un alcalde comunista. Deixouse de pescar baleas, perdimos a praia do centro e abriu a discoteca Fantasy, onde bailabamos Heavy movendo a cabeza", recordó entre la sonrisa cómplice de todos los asistentes de su generación.

"Cambiaron moitas cousas pero nós seguimos sendo os mesmos, e aos de Cangas o que máis nos gusta é pasear polo pobo e atoparnos coa xente coñecida. Sexa nas Festas ou non", relató, para explicar cómo le salió su vena más canguesa para revolverse contra un vecino de Asturias que definió Cangas como "un barrio muy bonito de Vigo". Finalizó defendiendo que Cangas tiene "a mellor xuventude da nosa historia" y deseó que pueda "traballar na nosa terra e para a nosa terra".

El alcalde, Xosé Manuel Pazos, dio después paso a la "Queima de Damas e Galáns". Todos los asistentes se agolparon tras el perímetro de seguridad para ver cómo las tres figuras ejecutaban las danzas al ritmo de las mechas. Tras girar sobre un eje horizontal y después sobre otro vertical, estallaron con estruendo. El tercer estallido hizo que el público rompiese en aplausos.

Por la noche hubo verbena con dos orquestas y el concierto de blues y country de The Lakazans.

Para hoy está previsto un concierto de la banda Bellas Artes, a las 12.30 horas en el atrio de la excolegiata.

La velada estará protagonizada por los fuegos artificiales a las 23.00 horas y por una verbena a cargo de la orquesta Boys Machine.