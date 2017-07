La existencia de dos callejeros en Cangas provoca que cartas del Catastro no lleguen a los vecinos

Vecinos de Cangas denuncian cada mes situaciones insólitas en el callejero. La permanencia de dos callejeros diferentes, uno que maneja Catastro y otro que lo hace el Concello, lleva a situaciones peligrosas y gravosas para los vecinos. Hay zonas a las que las cartas no llegan nunca. Así, por ejemplo, por mucho que Catastro se empeñe, nadie vive en la Baixada a Congorza, sí en cambio en Areamilla, pero allí no llegan las cartas, ni las de correo ordinarias ni las certificadas. Bueno, las de Hacienda, por alguna razón que se desconoce llegan también. Recientemente, vecinos de rúa de Areamilla tuvieron que pagar por la vía a ejecutiva la regularización catastral. Catastro remitía sus cartas a Baixada a Congorza, a donde no llegaban. Curiosamente cuando se utilizó la vía de apremio para cobrar el 10% del recargo, las cartas sí llegaron a Areamilla. Las había enviado la Agencia Tributaria.

Todo este problema, que no afecta solo a Areamilla, sino a muchos lugares del municipio cangués, tiene su origen en el año 2006, cuando el pleno del Concello de Cangas aprobó un nuevo callejero con el acuerdo de cambiarlo de forma paulatina, que no fuera una situación traumática para los vecinos. El Concello de Cangas mantuvo en su día que se realizó una aprobación inicial, pendiente de una aprobación definitiva. Catastro entiende que en este tipo de documentos no hay una aprobación inicial y otra definitiva. Hay solo una aprobación. Así se lo hizo saber al Concello de Cangas cuando preguntó.

¿Quién lo puso en marcha?

Lo que hoy alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, trata de averiguar es como llegó ese documento del nuevo callejero a manos de Catastro para que lo hiciera efectivo a partir de 2015, cuando la aprobación que el Concello aseguraba era inicial y pendiente de alegaciones, fue en 2016. Las pesquisas del regidor local no fructificaron ni las que realizó en el propio Concello de Cangas ni las que llevó a cabo en la Gerencia Provincial del Catastro, en Pontevedra, donde también preguntó.

Funcionarios del Concello de Cangas, del departamento de Estadística, reconocen que todos los meses tienen que atender cuestiones relacionadas con este problema. Existe, incluso, una plantilla para este tipo de reclamaciones. Los trabajadores realizan un informe de la dirección actual en la que viven los afectados y otro en el que figura cuál sería la dirección con el nuevo callejero, siempre indicando que no está implantado. Esto sucedió en casos como las cartas de regularización catastral, donde muchas no llegaron a su destino definitivo y después los afectados tuvieron que pagar el recargo. Son ahora estas personas las que están denunciando la situación y solicitando los informes del Concello para presentar ante Catastro. Afirman que primero solo pedían un certificado del Concello donde figurara la dirección de la persona que reclama, ahora, además, solicitan un certificado de la Policía Local.