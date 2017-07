Un cangués, "Míster Galicia de la Tercera Edad"

"La arruga es bella", recordó la alcaldesa de Melide para presentar a las candidatas y candidatos a Miss y Míster Galicia de la Tercera Edad, títulos que se disputaron ante un millar de persoas y que coronó a Lisardo Peláez García, un leonés de nacimiento, que vive en Cangas y compitió por A Estrada.

Lisardo Peláez García, un leonés de nacimiento que reside en Cangas, pero que vivió durante tres años en A Estrada, localidad a la que ahora regresa siempre que puede, es el nuevo "Míster Galicia de la Tercera Edad", título que logró el fin de semana en una gala celebrada en Melide.

A sus 77 años, era la primera vez que Lisardo se presentaba a un concurso de belleza, y no le ha ido nada mal. "No me lo esperaba para nada", decía ayer de vuelta a casa. Lo cierto es que su desfile por la pasarela fue casual. De los cuatro varones que el Centro Social Comunitario de la Tercera Edad de A Estrada, del que es usuario habitual, tenía previsto enviar al concurso tras el certamen local celebrado el pasado 21 de junio -en el que venció Manuel Eugenio Laranjeira-, dos fallaron. Corrió la lista y Peláez accedió a participar, con toda la fortuna del mundo. Siendo joven trabajó en la mina, luego emigró a Suiza, donde se empleó en una relojería, y con el tiempo regresó a Galicia, donde fue operario de una empresa de ferralla, entre otros menesteres.

Además de Lisardo Peláez, otros dos representantes del Centro Social de A Estrada regresaron de la gala de elección de Miss y Míster Galicia Tercera Edad con las bandas de vencedores puestas. Los otros dos títulos cosechados corresponden a Elsa Calviño Meixide y a José Paramá Vicente, elegidos Miss Belleza y Míster Guapo, respectivamente. Ella tiene 83 años y él, 88. El título de Miss Galicia recayó en una vecina de A Coruña, Isabel Muíño Ramos, recordó ayer el recién nombrado Míster Galicia. En el certamen participaron nueve centros sociales de toda la comunidad autónoma y seis municipios.