Bueu debe recurrir a una empresa para completar la plantilla de socorristas para las playas

Bueu deberá recurrir a una empresa privada para completar su plantilla de socorristas para las playas durante el verano. La incógnita estriba en saber el número de personas que necesitará, que pueden ser dos o tres. El gobierno local tuvo varios días para sopesar esta posibilidad después de comprobar que solo once personas superaban la prueba física celebrada la semana pasada en Banda do Río, cuando las plazas ofertadas eran trece. De esos once ayer se cayó un aspirante más, que llegó tarde al examen teórico y el tribunal no le permitió entrar.

Es la segunda vez en los últimos años que el ejecutivo local se ve obligado a recurrir a esta alternativa. En el año 2015 ya tuvo que completar la plantilla del servicio de salvamento con un contrato menor y vista la experiencia del año 2016 el Concello no quiere arriesgarse a perder una bandera. El pasado verano la demora en la puesta en marcha del servicio motivó que Adeac retirase la enseña concedida a la playa de Lagos, aunque en la candidatura de este año valoró positivamente que desde el consistorio se mantuviese luego el servicio sin estar obligado a ello.

La prueba teórica estaba convocada para ayer a las 10.00 horas en el Centro Social do Mar y las diez personas que se presentaron a tiempo superaron el test, con lo que podrían empezar a trabajar en los próximos días. "Con esas dez persoas xa sería posible comezar a prestar o servizo dende o día 1 de xullo nas catro praias de bandeira azul", afirma el alcalde, Félix Juncal. Una situación en todo caso provisional como reconocen desde el gobierno ya que es necesario incorporar al menos a dos o tres socorristas más para garantizar los turnos de descanso.

El regidor avanza que se cursará una invitación a varias empresas especializadas para que presenten sus propuestas y se elegirá a la que presente la oferta más ventajosa para el ayuntamiento. En principio se descarta una nueva convocatoria de selección como la realizada en los últimos días debido a una cuestión de plazos.

En los próximos días se comunicará también la fecha de izado de las banderas azules en Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon. Ese acto formal puede tener lugar este mismo fin de semana o bien a principios de la próxima semana.