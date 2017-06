Tania Castro acusa a Sotelo de mentir y manipular a los vecinos

La concejala de Turismo del Concello de Cangas, Tania Castro, (ACE) sale al paso de las declaraciones del líder del Partido Popular, José Enrique Sotelo, en las que sugería que la selección del personal de salvamento y limpieza de playas, que tuvo lugar hoy, se realizaba teniendo en cuenta el carné político.

La edil afirma que "sabemos que ó PP estaba acostumado a contratar doutro xeito pero nos o facemos conforme a lexislación vixente, é dicir, mediante procesos selectivos abertos oaos que se pode presentar toda a veciñanza".

Sotiene la edil de Turismo que la insinuación del PP de que ella podía modificar los exámenes borrando preguntas es una mentira y lo que intenta es adulterar grave y "aberrantemente" la realidad, queriendo manipular a los vecinos porque Sotelo sabe perfectamente que la legislación vigente impide los políticos formen parte de los tribunales de selección. "Que insinúe que a concelleira terá acceso aos exámenes, afirmación que menoscaba a impecable laboura dos tribunais de selección, composto por personal do concello, da que pensar. Sería práctica habitual nos seus tempos facelos así? Menos mal que o clientelismo deu paso ao cambio".

También explica Tania Castro que para realizar una corrección en el proceso de selección, ella y su compañera, la concejala de Transparencia e Novas Tecnoloxías, Eva Rodríguez, solicitaron la colaboración de la Diputación de Pontevedra. La citada institución colaboró con el Concello de Cangas movilizando el servicio informático que formuló el programa necesario para corregir "in situ e inmediatamente tras a realización do examen os 175 e xemplares. Con noso modelo de examen é totalmente imposible manipular de ningún modo os resultados. Cada participante ten a nota que sacou ao momento. É un programa informático o que corrixe e dá os resultados, aliviando desa carga ao tribunal". Acusa al PP de inventar y manipular. Afirma Tania Castro que es imposible reprochar algo del sistema de corrección más transparente de un proceso selectivo que se hizo desde que se realizan procesos selectivos en el Concello de Cangas. "Por moito que queiran transmitir que todos somos iguais, menos mal que non o somos", indica Tania Castro.