La Mostra de Teatro salta al "ring"

Llega la hora del gran teatro de Cangas, la de su Mostra Cómica e Festiva que ya cumple 34 años de la mano de un equipo de colaboradores vocacionales que lo dan todo, incluso su bolsillo. La Mostra se abre este viernes, durante nueve días, con 22 espectáculos y el I Troneo de Dramaturgia de Galicia.

"O humor é un código, unha convención creada e pactada pola sociedade para analizar a realidade, criticala, deformala, contestala ou ridiculizala. Un código que nos permite facer ou padecer as críticas máis descarnadas sen que o sangue chegue ao río, teñamos o sangue vermella ou azul. O humor é pedagóxico, mellora a comunicación e axiliza a comprensión. O humor é, en definitiva, saudable". Son las palabras que resumen la Mostra de Teatro Cómico e Festivo de Cangas (MITCFC) , que este viernes, en el Auditorio Municipal, sube el telón de su 34 edición con un equipo capitaneado por la actriz María Armesto y el actor Salvador del Río.

Serán 9 días con 22 espectáculos, siete de ellos de sala, nueve de calle y cinco funciones en espacios alternativos con la novedad de que el programa incorpora este año algo que está triunfando en Cataluña y saltó a Madrid como es el I Torneo de Dramaturgia en Galicia. Será el martes, 4 de julio, en el local alternativo de Salason, a las 22:00 horas, con 12 actores que irán subiendo a un escenario en forma de ring para leer entre seis textos seleccionados. Será el público quien vote al mejor actor o actriz en un torneo que seguro que irá ganando votos para dar el salto futuro al auditorio.

La Mostra será un año más y pese a su recortado presupuesto,cita para grandes estrenos de sala que llegarán el mismo viernes, tras el pregón inaugural de la actriz María Salgueiro, con "Nacidas libres" de Contraproduccións. Se trata de una obra conducida por Cándido Pazó, en coproducción con la MITCFC. Será un espectáculo cargado de humor en el que cuatro actrices en edad de desaparecer del mundo del espectáculo y hartas de no recibir ofertas, deciden montar una pieza a partir de la noticia real de las monjas indias rescatadas de un convento de clausura en Santiago.

Estreno también será el de Chévere, el sábado día 1, con la representación de "Río Bravo" con motivo del 30 aniversario de la compañía. Fue la primera obra suya de gran éxito cuando arrancó en junio de 1987. Se trata de un musical en directo, una comedia disparatada y una fiesta teatral: "Río Bravo está no mesmo sitio".

El domingo, 2 de julio, estrena la compañía de Aragón "Nueve de nueve" con el espectáculo multidisciplinar "La Extinta poética". Estreno absoluto es "A Galiña Azul", de Tanxarina Títeres", el miércoles, 5 de julio, a las 21:00 horas. El espectáculo, destinado al público infantil y familiar, habla de la diversidad y solidaridad.

Dentro de la programación de sala y desde el extranjero llegarán a Cangas, en una coproducción de Francia y Baleares "Encore une heure si courte", de Théatre du Movement &La mecánica. Será el jueves, día 6. Ofrecerán su concepto de arte de actor y mimo contemporáneo.

Desde la capital de España, Teatro del Barrio pone en escena el viernes, día 7, en estreno en Galicia, la obra "Emilia", que muestra la lucha de una mujer, Emilia Pardo Bazán en las postremerías del siglo XIX, empeñada en ser ella misma y participar en la vida pública. El último espectáculo de sala será el de la compañía valenciana "A tiro hecho" con la obra "La Sección", en la noche de clausura y de entrega de los premios Xiria a la Labor Teatral, que siempre concede la Mostra. En esta gala se concederá el Premio Mulleres en Acción a Antía Cal, en reconocimiento a su labor pedagógia, cultural y vital, como fundadora de la escuela Rosalía de Castro de Vigo.

La Mostra se promocionará, antes de sucomienzo, con el espectáculo de calle del actor moañés Adrián Ríos en su papel de Xanciño "Chismes". Será este jueves a mediodía en el mercadillo de Bueu; el viernes volverá a protagonizarlo en el de Cangas y el sábado en el Moaña.

Homenaje a los payasos

Los espectáculos de calle tienen un gran protagonismo en el certamen porque es sacar a la vista de todo el público eso que se hace más escondido, de noche, en el auditorio. La programación dedica hasta nueve espectáculos a esta modalidad. Además de Xanciño "Chismes", actuarán "Up2down" de la gallega "TrasPediante" , el viernes 30 a las 20:30 horas en el Parque da Palma, representando a dos bailarinas con dos cables de funambulismo dirigidas por un payaso. En el cartel figuran igualmente "Teatro na mochila", un actor con un teatrillo de madera en la mochila que estará esl sábado y el domingo en las playas de Rodeira y de Vilariño (18:30 horas);"A vida tola" de la payasa gallega Natalia Outeiro, el sábado en la Praza da Constitución (20:30 horas); "Outono" de Pistacatro, en homenaje a los payasos clásicos, el domingo en Ojea (20:30 horas), en donde el martes actuarán"Las Polis" -dúo de payasas-. "Equilibrando ilusiones", de los andaluces "Circovito" lo harán el miércoles en los Xardíns do Sinal (20:30 horas) y el jueves en A Palma, "Ekilibuá", de Francia y Castilla-León; para cerrar la programación de calle el viernes "Pequeno Cabaret Infantil", del cangués Nelson Quinteiro, en la Praza do Costal (20:30 horas).

Dentro del apartado de espacios alternativos, además de los programados en Salason y los camerinos del auditorio,la Capela do Hospital acogerá los espectáculos"Agares que buligan gozando ao sol dunha habanera que non é", sobre el "empoderamento da muller" y "Os cans non comprenden a Kandinsky", a las 20:30 y 22:30, respectivamente.