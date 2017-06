El PP sugiere que Tania Castro selecciona el personal según el carné político

El grupo municipal del Partido Popular, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, denuncia la improvisación con la que se actúa en el área de Turismo para contratar al personal de limpieza y salvamento de playas, cuyas pruebas de selección empiezan hoy en O Gatañal y en la playa de Rodeira, respectivamente.

Sotelo manifiesta que el viernes finalizó el plazo de 10 días hábiles para publicar el listado de admitidos y se publicó la relación el sábado, con la intención de que el lunes se realicen las pruebas. "chamando a xente por teléfono avisando que teñen que levar lápiz e goma". Las bases marcan que hay tres días hábiles para que los excluidos puedan reclamar. "Pois aquí non se exclue a ninguén e asunto rematado. Si esto sorprendente, máis todavía que se pida acudir con lápiz e goma, sobre todo cando se di na base sexta: Proba de coñecementos prácticos, que os aspirantes deberán marcar de forma clara e precisa a opción da resposta correcta. No caso de querer cambiar a súa elección deberán indicalo con claridade. En caso de dúbida respecto a opción seleccionada a pregunta non puntuará. Acaso será para elo o de usar lápiz e goma ou será, coñecendo a ética máis que dubidosa da concelleira. para correxir el ao examen según carnets?

Sotelo pregunta porque no se empleo el método de selección de siempre a través del convenio de colaboración con la Oficina de Empleo. Dice que sería más comprometido socialmente y el día 15 de junio estarían limpiando las playas. y para el Concello el coste sería menor. "¡Ver para creer, para limpar as praias hai que facer unha oposición!", exclama Sotelo.