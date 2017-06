"A mí ni me van ni me vienen los nombres para las primarias del PSdeG; mi proyecto es Vigo"

-¿Qué espera de esta nueva etapa de Pedro Sánchez?

-¿Se arrepiente de haberse posicionado tan claramente en las primarias gallegas y las estatales?

-Siempre defiendo en lo que creo y, además, lo que defendí era lo mejor para esta ciudad.

-Apoyó a Espinosa, a Méndez romeu y a Susana Díaz y ninguno ganó. ¿Conoce bien el partido?

-Maravillosamente, seguramente mejor que nadie.

-Como principal valedor de Díaz, ¿ejercerá de susanista en la nueva ejecutiva de Sánchez?

-Soy el presidente de la FEMP y tanto en la ejecutiva como en el Comité Federal ejerceré como portavoz de más de ocho mil municipios, singularmente los socialistas. Siempre trabajo por el interés ciudadano. Los que pretendan hacer política pensando en crear grupos se equivocan. Soy del PSOE y estoy muy orgulloso, pero mi proyecto va mucho más allá y en Madrid haré lo mismo que en Vigo, poner a los ciudadanos al frente del proyecto.

-¿Está garantizada su continuidad en la FEMP?

-No sé si voy a estar seis o diez años. Depende de si el PSOE gana la presidencia. No se referirá a este mandato. Porque fui elegido por una asamblea con representantes de todos los grupos políticos para cuatro años y no puede haber otra votación intermedia.

-¿Qué papel jugará Vigo en las primarias del PSdeG?

-Mi proyecto es Vigo y seguiré intentando que juegue institucionalmente el papel que le corresponde en Galicia. Ahora mismo somos un modelo a seguir. Hay alcaldes que como gran iniciativa apoyan a los okupas mientras yo estoy al lado de trabajadores, sindicatos y movimientos sociales.

-Eso también se busca promoviendo algún candidato.

-No. El liderazgo de Vigo se hace logrando que el peso político de la sociedad viguesa sea justo.

-Pero hay un proceso abierto en el PSdeG.

-Yo estoy centrado en Vigo.

-Los nombres que más suenan son Gonzalo Caballero, Leiceaga y Formoso.

-Yo no escucho nada. Creo que cualquier militante puede presentarse.

-¿Le gustaría que hubiese más opciones sobre la mesa?

-A mí ni me va ni me viene, no entro en eso. Solo digo algo, los que hacen política pero no están en las grandes movilizaciones ciudadanas no me valen.

-¿Echó en falta a gente del PSdeG en el concierto del AVE?

-Esa pregunta se responde sola. Las grandes demandas de Vigo parece que no preocupan a todos y yo entiendo la política de otra forma. Desde la calle.

-¿Dónde ve al PSdeG dentro de cuatro años?

-Tendrán que responder los que opten a eso. Yo no estoy.

-Respecto al frente abierto con el Celta de Vigo, ¿seguirá el equipo jugando en Balaídos en un horizonte de cinco años?

-Y de diez, de veinte y de cincuenta años. El Celta va a jugar durante toda su historia en Vigo. Siempre.

-¿Va a completar el Concello la reforma del estadio?

-Por supuesto. Se está ejecutando la segunda fase en la grada de Río y ya estamos diseñando la renovación de Gol que es la que en términos climatológicos da mayor protección a los espectadores.

-¿Cómo está su relación personal con Mouriño?

-Muy bien. Yo tengo buena relación con toda la ciudad.