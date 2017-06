Moaña podrá pagar dos años antes casi 242.000 euros de facturas pendientes

Los balances económicos del Concello de Moaña van acumulando resultados positivos, ya que según adelanta el edil de Facenda, Aldán Santamarina, se lleva al próximo pleno un reconocimiento extrajudicial por importe de casi 242.000 euros -en concreto 241.975- que permitirá pagar facturas pendientes dos años antes de lo previsto.

Asegura el concejal que en el inicio del actual mandato, en junio de 2015, el gobierno se encontró con 913.589 euros en facturas correspondientes a los años 2012 y 2013 que "non puideran ser recoñecidas nos correspondentes orzamentos por carecer de crédito".

Santamarina admite que esta importante deuda pendiente de reconocer fue una de las consecuencias "máis dramáticas da nefasta xestión económica do anterior goberno municipal, que non elaborou orzamentos en ningún dos anos do seu mandato". Así, añade que el actual gobierno bipartito se propuso acabar con la deuda a lo alrgo de este mandato y la dividió en cuatro bloques, por orden cronológico, para reconocerla en los presupuestos de 2016, 2017, 2018 y 2019. Este acuerdo fue trasladado en 2015 a todos los acreedores.

Después de cumplir con lo proyectado en los presupuestos de 2016 y 2017, el gobierno local se encontró con 241.975 euros pendientes de reconocer y la decisión qeu acaba de adoptar ahora es que no van a esperar a 2018 y 2019 pàra reconocer estas facturas pendientes.

El motivo de esto es que en la liquidación del año 2016, se ha logrado, "por primeira vez en moitos anos", un remanente positivo de tesorería para gastos generales que es el que ahora se va a destinar para este reconocimiento extrajudicial que permitirá pagar facturas por importe de 241.975 euros.

El concejal de Facenda señala también que se llevará a pleno la generación de crédito por esa misma cantidad "xustificada polo citado remanente de tesorería".

Informe de Intervención

Añade que la decisión tomada por el gobierno local cuenta con el informe favorable de la Intervención municipal al estar amparada por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que recoge esta posibilidad en su artículo 32. Dice que la propia ley impide emplear el remanente de tesorería para otro tipo de gastos.

"Con esta decisión o Goberno de Moaña continúa a súa decidida redución de débeda. Tal como indica o cadro que fai público cada trimestre a intervención, a débeda durante o mandato reduciuse ata marzo en 4,4 millóns de euros. Iniciamos o mandato con 13,2 millóns de débeda e en marzo de 2017 esta débeda era de 8,8 millóns.