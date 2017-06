"Somos mellores porque priorizamos atendendo as necesidades e non ao clientelismo"

Xosé Manuel Pazos fala coa calma que lle da a experiencia política. O cargo de alcalde non lle restou valentía nas súas palabras. Non teme falar de asuntos desagradables do goberno local nestes dous anos. Pazos e agora un alcalde que bota de menos a súa profesión de mestre, que se sinte orgulloso de actuar dunha "política exenta de clientelismos" , que non se arrepinte de nada do que fixo neste tempo como rexidor, aínda que sabe que cometeu erros. Pero agora tamén bota contas antes de falar. So está pechado a unha cousa: os impostos non se subirán no seu mandato.

- Por ir ao máis recente. Dígame se é certo que a edil de ASPUN, Eva Rodríguez, abandona a súa concellería so por razóns persoais.

-Eu non diría que se vai por razóns persoais, senón máis ben por razóns profesionais. Eva é unha persoa nova, universitaria, que como nunca tivo o obxectivo de vivir da política, aproveitou unha oportunidade que lle apareceu para mellorar o seu futuro profesional. Vai estar ausente de Cangas, polo que ten toda a lóxica que deixase a súa concellería a un compañeiro, sen ruído ningún, ademais.

- É certo que pasou uns gastos que non lle quixeron pagar?

A quen inventou iso quedoulle a cabeza descansada. Os gastos que pasou Eva, loxicamente, foron os da súa viaxe a Madrid, representando ao Concello, no seguimento da EDUSI. Por suposto que eses gastos,ou se lle pagaron xa, ou ten que estar a piques de cobralos, non o sei.O que si digo é que nin Eva nin ningún outro concelleiro ou concelleira pasaron nunca ao cobro ningún gasto dubidoso e como consecuencia, tampouco nunca se lle negou a ninguén pago ningún.

- Explíquese. A Policía Local que vostede dirixe denunciou de forma acertada a unha persoa por insultos graves no seu Facebook a Mercedes Giráldez e ao Xefe dun Servizo, porén vostedes saíron á rúa a protestar cando se imputou ao concelleiro Andrés García Bastón por un delito de incitación ao odio e a violencia.

-Coido que a cousa non resiste comparación. A Policía Local denunciou a unha persoa perante a Subdelegación do Goberno e a esa persoa pódelle caer unha sanción económica por un comportamento que eu tamén considero deplorable. Andrés foi denunciado diante da Audiencia Nacional -nada menos- e pode ser acusado de delitos graves polo que, no peor dos casos, podería ser condenado por algo que para min é semellante ao anterior: mal gusto ou un cuestionable sentido do humor, se se quere. Por iso protestamos, pola burda politización dun asunto que non a merecía.

- Tamén quedou mal pechada a polémica arredor da edil Tania Castro. Abalo quería a súa cabeza e parece que agora xa non a quere nin el nin ninguén. Para iso tanta lea.

-Semella que me vai ir vostede interrogando por cada concelleira ou concelleiro, pois vale. En primeiro lugar, o señor Abalo non ten ningún interese nas cabezas de ninguén, e pódollo asegurar porque o coñezo moi ben. En segundo lugar, iso que vostede chama polémica ten a súa orixe nunha sentenza laboral de hai dous anos. E en terceiro lugar é un asunto ético e político que transcende ao labor municipal. A señora Castro pertence a un grupo político que ten unhas regras determinadas,esperemos cas cumpra.

- O PP acostuma a realizar unha oposición catastrofista, pero non me negará que teñen moitas asignaturas pendentes aínda.

-Se non fose así, se non houbese nada pendente, sobraríannos dous anos de lexislatura e non é o caso. É evidente que nos quedan moitas cousas por facer en todos os eidos, o mesmo que é evidente, a pesar da "apocalipse PP", que se fixeron outras moitas e en situacións difíciles ou en terreos longamente esquecidos e abandonados polos gobernos de Sotelo: tres gobernos salteados, doce anos, nada menos.

- O pobo está convencido de que non souberon solucionar o conflito da auga, que sí, que xa sabemos que o lío o creou o PP, pero vostedes non saíron airosos.

-Eu podo pensar que a súa é unha afirmación demasiado rotunda. Por suposto que non imos vender que o conflito do ciclo da auga está solucionado, porque non o está definitivamente. De todos xeitos nós baixamos significativamente os recibos que aprobara o PP en decembro de 2014, para o ano 2015 e posteriores, que foron os que orixinaron o lío. Por iso a empresa reclama máis diñeiro. A empresa ten unha concesión a 25 anos asinada por Sotelo. Iso son verdades que non se poden negar, pero que non teñen porque ser inmutables. Nós imos seguir loitando por ir a unha explotación racional dun servizo básico esencial como é o do ciclo da auga. Non damos o asunto por rematado co que fixemos ata aquí.

- Cree que está calando esa fama que lles pon a oposición de malos xestores?

-Nos anos que eu levo en política, en gobernos e na oposición, en distintas institucións, nunca vin que a oposición dixese que un goberno xestionase ben. É parte do xogo político. Pero ando pola rúa, móvome entre a xente, falo coas persoas,e a mensaxe cala en quen está predisposto a que cale. É dicir, seguro que hai persoas que queren crer que xestionamos mal, como hai outras moitas que opinan que xestionamos ben. O que contan son as xestións que se fagan. E dentro de dous anos teremos que pasar, goberno e oposición, un exame que nos fará unha foto de cal é a realidade. Eu coido que somos bos xestores aínda que con poucos medios, polo menos non con tantos como nós quixésemos.

- Canto diñeiro lle custaría ao Concello romper o contrato da auga? Porque iso tamén hai que dicilo.

-Pois depende de quen o diga. Se é a empresa, pediría máis de tres millóns e medio de euros, contando o lucro cesante, é dicir, o que deixaría de gañar nos 25 anos que lles asinou o PP. Se somos nós, ten que ser moito menos porque é un negocio escandaloso que non podemos aceitar. A cousa está por ver, pero a loita continúa, asegúrollo,ninguén está parado agardando que o asunto se amañe por si mesmo.

- O PXOM eternízase, as adxudicacións da piscina e da Axuda no Fogar nos tribunais de Facenda? Tardáronse dous anos en adxudicar un novo contrato do PXOM, lévase aos tribunais os núcleos costeiros.

-Son moitos temas, non? E ademais ben diferentes. O tema da piscina e da Axuda no Fogar son produto das típicas reclamacións de empresas que se consideran prexudicadas diante doutras que consideran beneficiadas? Normal en calquera procedemento dese tipo. A respecto do PXOM, dicir que se eterniza cando está adxudicado en dous anos fronte a case vinte perdidos, paréceme cando menos un pouco esaxerado. A tardanza sábese que ven dada pola renuncia da empresa anterior, pola negociación de rescisión da mesma e porque se quere ir a un proceso rigoroso e definitivo dunha vez por todas.

- - Nestes dous anos en que foron vostedes mellores e máis eficaces que o anterior goberno?

-Coido que fomos claramente mellores na maneira de priorizar as actuacións, atendendo a razóns de necesidades e non de clientelismo e amiguismo. En atender e escoitar a todo o mundo sen vetos nin exclusións? Non hai ninguén en Cangas que poida dicir que non foi recibido e atendido na Alcaldía se o solicitou. De anos anteriores non se pode dicir o mesmo,cónstame. Canto á eficacia, atendemos satisfactoriamente o gravísimo problema de aparcamento na zona urbana, atendemos as necesidades dun casco vello que se estaba a degradar día a día (co tráfico, por exemplo), melloramos a sinalización e a seguridade peonil, no centro e no extrarradio, incrementamos -e seguiremos a incrementar- a atención ás parroquias? .

- - Séntese maniatado pola administración autonómica? A Xunta non axuda aos concellos que non son da súa corda?

-Iso é unha evidencia e so hai que repasar as seccións locais de calquera medio de comunicación. As visitas dos conselleiros, conselleiras, direccións xerais e demais cargos da Xunta cal vendedores ambulantes a prometer inversións en concellos gobernados polo PP, son constantes e contrastan ostensiblemente co ninguneo ao que nos someten a gobernos doutras cores políticas. Un exemplo: o Conselleiro de Sanidade non sae de Baiona, Mos, etc, e en cambio leva desde a súa toma de posesión sen atender a petición de Cangas de falarmos dunha situación sanitaria con múltiples carencias. Non é que non nos reciba, é que nin se digna contestarnos. E iso é extensible a outros moitos servizos e consellarías, se ben é certo que con algunha honrosa e escasa excepción.

- Seguro que para o ano os cangueses pagarán menos impostos?

Tamén este é un tema moi serio co que, aínda que se preste, non se debe facer demagoxia.Primeiro hai que estudar a fondo a evolución económica do Concello. Non esquezamos que o PP asinou un Plan de Axuste que nos obriga a aumentar ingresos por outro lado ou reducir gastos se baixamos impostos. O que non deixa de ser simpático é que o partido que subiu todos os impostos e taxas sexa o que agora esixa que se baixen. Eu, o que podo asegurar é que nesta lexislatura, ao contrario que na anterior do bipartito PP-Faro Lagoa, non se vai subir ningunha carga impositiva para a cidadanía.

- Cales son as prioridades para os dous últimos anos?

A máxima prioridade é seguir traballando a este ritmo e ir atendendo as necesidades perentorias do municipio. A atención ás parroquias ten que ser prioritaria para cubrir unha débeda histórica de anos; a mellora do alumeado público de todo o municipio, das comunicacións, das infraestruturas deportivas, culturais, educativas, veciñais? É dicir, traballar para que todo o municipio e non so algunha parte avance na mellora da calidade de vida da súa cidadanía. En resumo, seguir a construír un Municipio de Cangas da xente e para a xente.

- Haberá modificacións puntuais para acelerar a implantación de superficies comerciais para evitar a súa fuxida?

-Non cabe dúbida de que neste tema, coas normas do 93 en vigor, temos un problema. De todos xeitos estamos na fase inicial do PXOM e desde Urbanismo trabállase para a constitución dun Consello Sectorial fundamental para darlle voz á veciñanza. Este goberno non está para paralizar a actividade económica non nociva nin para frear o progreso harmónico de Cangas. Polo que modificacións puntuais ou calquera outra iniciativa serán estudadas con interese se son en beneficio de Cangas e non contraveñen os obxectivos xerais do Plan Xeral

- Que fixo nestes dous anos que non volvería facer como alcalde?

Pois se lle son sincero, nada. É dicir, considero que non fixen nada do que realmente me arrepinta. Erros tiven como ten calquera persoa, acertos, coido que tamén, aínda que iso será o pobo quen o diga; pero algo relevante que fixese e que non volvería facer, non. Se acaso me pode amolar máis algunha cousa que non fixen porque non puiden e, sen embargo gustaríame ter feito. O que si quero dicir é que boto de menos a escola,iso si. Pero deixala pola Alcaldía foi unha escolla persoal á que ninguén me obrigou. O que sería ideal sería poder compatibilizar as dúas cousas en días de 48 ou 72 horas, pero iso é imposible, claro. Que se lle vai facer!