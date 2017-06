Medio centenar de personas subieron al monte da Magdalena, en Cangas,en la III Marcha contra el Cáncer

La nueva directiva de la agrupación de la Asociación Española contra el Cáncer en Cangas celebró hoy en la localidad la III Marcha Pedestre que no pudo llevarse a cabo en su fecha habitual, la última semana de mayo, cuando se conmemora el día mundial sin tabaco, y que reunió a medio centenar de personas.

A la cabeza del "pelotón" iba el presidente de la asociación local, Raúl Cerna, con otros miembros directivos. Cerna leyó un discurso en el que reivindicó más unidad de las agrupaciones contra el cáncer, teniendo en cuenta la fuerza que en Cangas tiene la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama (Adicam).

El presidente reconoce que hubiera esperado mayor participación en la Marcha de hoy, aunque sabe que un día en pleno fin de semana de verano es difícil, además de que mucha gente pensó que podría tratarse, y no fue así, de un recorrido a pie complicado ya que era subir al monte de A Magdalena, entre Darbo y Aldán, en donde por cierto, asegura que pudieron disfrutar de unas maravillosas vistas a las rías. Cerna confía en que el próximo año les de tiempo a celebrar esta Marcha (IV Andaina-I de Senderismo) en su fecha habitual, a finales de mayo y con un recorrido distinto en cada edición. Este año no pudo realizarse en primavera debido a que la nueva junta directiva asumió el cargo poco antes y no tuvo tiempo material de organización.

Por otra parte, desde la Asociación adelantan que el Concello ya les confirmó la cesión del aula de informática en el Centro Social para un curso de iniciación a la informática, que se iniciará a partir del 3 de julio, los lunes y miércoles, de 11.00 a 13:00 horas. Las plazas son limitadas, hasta un máximo de 8, y las clases las impartirá el propio presidente de la agrupación. Los interesados pueden anotarse bien llamando al 683669914 o en el correo electrónico cangas@aecc.es.

Entre otras actividades, Cerna confirma que se ha organizado un viaje a las islas Cíes para el domingo día 9 de julio, con salida desde Cangas a las 10:40 y regreso a las 20:15. El precio de adulto son 9,60 euros y los menores de 12 años viajan gratis.