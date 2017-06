Lagares Ingeniería asumirá el estudio de viabilidad de la futura piscina de Bueu

La consultora Lagares Ingeniería será la encargada de realizar el estudio de viabilidad de la futura piscina de Bueu al perfilarse como la ganadora del concurso público convocado por el Concello. La mesa de contratación ha propuesto a esta empresa al haber presentado la mejor oferta económica, reduciendo, eso sí mínimamente, el tipo de licitación, que estaba fijado en los 7.200 euros. En total fueron tres las propuestas que le llegaron a la mesa. En los próximos días deberá entregar la documentación justificativa y, en caso de que todo esté correcto, se procederá a la adjudicación definitiva para diseñar un documento que debe sentar las bases de una infraestructura que se ha marcado como objetivo el gobierno local buenense.

La adjudicación del estudio de viabilidad de la piscina supondrá el pistoletazo de salida a un proyecto largamente perseguido por Bueu y que, en palabras del alcalde, Félix Juncal, "está destinado a mellorar a calidade de vida do conxunto da cidadanía e é unha aspiración colectiva". El regidor señala que esta instalación "é a nosa gran aposta non so como infraestructura deportiva, senón tamén de benestar", toda vez que la pretensión del gobierno buenense es centralizar en la piscina buena parte de las actividades físicas impartidas desde el concello, como por ejemplo las diferentes gimnasias. Juncal subraya que "dende que comezamos a trasladar publicamente o noso interese en construíla temos palpado un alto de grado de aceptación entre toda a xente".

El documento deberá arrojar luz en cuestiones como las necesidades de la población en sus diferentes áreas (deportiva, terapéutica, social) a fin de poder definir las características de la instalación con la mayor diversidad de servicios posibles a un menor coste. Se trata, entre otras cuestiones, de conocer el mercado al que se dirige y su viabilidad para ofrecer un producto adaptado a sus características.

El estudio no partirá de cero sino que tendrá como punto de partida el proyecto municipal de la piscina, presentado públicamente en febrero de 2015, y en el que se recogía una infraestructura de tres plantas con 2,6 millones de euros de inversión. La planta inferior contaría con dos salas de usos múltiples de unos 600 metros cuadrados de superficie, en la planta de entrada estaría la propia piscina y en la superior habría un área deportiva de 100 metros cuadrados, una ludoteca y un espacio con máquinas expendedoras de bebidas con vistas a la piscina.

Juncal asegura que el documento -que se recibirá en un plazo de tres meses desde que se firme el contrato, tal y como marcan las bases- "deberá aportar as coordenadas da futura construcción, das posibilidades de financiamento e de xestión". Precisamente uno de los caballos de batalla del Concello de Bueu es el de conseguir la implicación de la Xunta de Galicia en la financiación de la infraestructura, para lo cual ha instado en pleno a ello. Juncal subraya que "estamos a falar dunha infraestructura complexa e desexamos que todo funcione como un reloxio suizo. É fundamental acertar nas decisións".