"¿Guerra total con Zona Franca? No. Un desencuentro"

-La intermodal y la Ciudad de la Justicia están encauzadas, falta La Panificadora. ¿Hay avances en la adquisición del suelo?

-El proyecto saldrá adelante sin ninguna duda; es un objetivo irrenunciable. Tenemos dinero para la expropiación y lo que necesitamos es la figura urbanística para desarrollarla. Hay recursos más que suficientes y tenemos ya el diseño. Faltan los trámites administrativos.

-¿Se mantiene el entendimiento con Zona Franca?

-En esto sí. No comparto que se regalen 5,5 millones a la Xunta en la ETA ni lo haré nunca, pero ¿supone eso una guerra total? No. Un desencuentro, pero hay muchas parcelas de acuerdo como en La Panificadora o el PTL.

-¿Cuándo se firmarán los convenios de la ETEA para iniciar el Campus del Mar?

-Nosotros ya hicimos lo que nos correspondía. Convoqué el pleno de Zona Franca, se dio el visto bueno a los proyectos y ahora no depende de nosotros, sino de la Universidad y cualquier cuestión que necesite para desarrollar el proyecto tiene nuestro apoyo al 100%.

-¿Cuándo ocuparán Areal?

-En una o dos semanas.

-¿Da por reconducidas las relaciones con el rector?

-Nunca estuvieron rotas. No equivoquemos otro desencuentro con el desencuentro en mayúsculas. No compartimos una opinión, pero cerrado el tema de la ETEA, la relación es magnífica. No hay ningún roce con la Universidad.