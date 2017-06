Fervenza asegura que estos dos años del bipartito fueron "perdidos e de estancamento"

El portavoz del PP de Moaña, José Fervenza, hace balance de estos dos años del gobierno bipartito BNG-PSOE y asegura que han sido "dos anos perdidos e de estancamiento para o concello". Además de criticar la gestión del bipartito, lamenta que en este tiempo no hubiera "nin unha soa medida que repercuta na mellora da calidade de vida dos veciños, hai unha parálise absoluta e abandono de todas e cada unha das parroquias do municipio".

Insiste Fervenza en que Moaña está estancada y explica que desde el punto de vista de su partido "non hai un proxecto claro para o noso concello, e pola contra, hai moita prepotencia da alcaldesa e dos grupos de gobierno".

El portavoz popular vuelve a insistir en que además este es el gobierno más caro de la democracia en Moaña "porque os pactos de goberno saen caros, pero tamén é o que menos traballa na defensa dos intereses dos veciños".

De esta manera denuncia que mientras paralizan Moaña y no asumen sus responsabilidades de gobierno, "aos veciños cústalles as tres dedicacións exclusivas deste goberno 124.824 euros ao ano, é dicir, durante todo o mandato case 500.000 euros. É o goberno máis caro e o máis ineficaz".

Fervenza recuerda que cuando él asumió la alcaldía, había una deuda en el Concello de Moaña de 20 millones de euros y que para evitar subir los impuestos, se eliminaron en su gobierno dedicaciones exclusivas y se fijó el sueldo del alcalde en 700 euros mensuales: "Eles fixeron todo o contrario, subiron os impostos e aumentan a débeda para poder pagar os seus soldos".

"O cometido e só culpar"

Desde el PP cuestionan también el balance que la semana pasada realizó la alcaldesa, Leticia Santos, del que dicen que fue un "balance ridículo, baleiro, porque non fixo absolutamente nada do que di. O seu único cometido é culpar ao resto da súa desidia e ineficacia".

En esta línea, Fervenza recuerda que las cinco parroquias de Moaña están en un estado de abandono generalizado y con un aspecto lamentable. Añade que faltan iniciativas, apoyo y mantenimiento en los ámbitos culturales y deportivos, mientras que en materia de turismo, considera el PP que la gestión es nula.

Otra de las delegaciones que toca el portavoz del PP es la de Medio Ambiente y denuncia la proliferación de vertidos incontrolados, dice que las rutas de senderismo están abandonadas, las playas sucias y los ríos contaminados: "Se non hai un cambio de rumbo neste bipartito, se non asumen que están gobernando e non só cobrando, Moaña vai camiño de ter catro anos absolutamente perdidos. Perdidos en servizos, en investimentos e, o máis preocupante, na mellora da calidade de vida e do día a día dos seus veciños", concluye Fervenza.