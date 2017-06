Los socorristas presentados en Bueu no llegan para cubrir las plazas y quedan dos vacantes

Los concellos de Bueu y Moaña celebraron ayer sus pruebas físicas para los puestos de socorristas y patrones de embarcaciones de salvamento. Muchos de los preinscritos no se presentaron al ser ya contratados en otros ayuntamientos. Moaña, a priori, no tendrá problemas para cubrir las dos playas que aspira a tener vigiladas, pero en Bueu, que tiene que izar cuatro banderas azules en sus arenales, los presentados no llegan para cubrir las necesidades.

Las pruebas en Bueu se realizaron en la playa de Banda do Río. Había que cubrir 13 plazas y estaban inscritos 16 aspirantes a socorristas, pero sólo se presentaron 12 y de este total uno se quedó en el camino y no logró superar los ejercicos físicos. Entre los aspirantes, había una chica que sí aprobó. Los ejercicios consistieron en 100 metros de carrera sobre la arena y 200 de natación. Los aprobados todavía tiene que pasar una prueba teórica el martes 27.

En lo que respecta a Moaña, de los casi 50 inscritos en un primer momento, acudieron a las pruebas en la playa de O Con 14 candidatos. De ellos, siete aspiran a los puestos de socorrista y otros tantos a los de patrón.

Los candidatos a socorrista compitieron, en grupos, en unas pruebas físicas que consistieron en correr durante unos 200 metros sobre la arena de O Con y en nadar un centenar de metros hasta una boya. El más rápido fue Denís Pexegueiro, que detuvo el cronómetro en 1 minuto y 52 segundos.

Las pruebas de patrones midieron la capacidad para maniobrar con la lancha y la destreza. La mayor nota la obtuvo Rubén Paz. Este mismo candidato, que forma parte de la Asociación de Socorristas Profesionais do Morrazo, explica que lleva 8 años trabajando en el servicio de salvamento de playa, tanto en Moaña como en Cangas.

Paz recuerda el complejo año vivido en 2016, con dos fallecidos en Rodeira. Se muestra crítico con la forma de afrontar la vigilancia de las playas de las administraciones "Unha praia como a de Rodeira, con 1.200 metros, non pode estar cuberta con só dous socorristas nun domingo de verán", relata.Pide que Concellos y Xunta "nos vexan como un persoal que salva vidas, non para cubrir o expediente das bandeiras azuis".

Moaña necesita tres socorristas y dos patrones para la playa de O Con. Con la subvención de la Xunta contratarán más personal para cubrir A Xunqueira.





Darío Guimeráns | Candidato de Bueu

"O caso máis grave que atendín en 10 anos foi o dun home ferido nas rochas de Mogor"