El PP denuncia la falta de limpieza en espacios públicos de las parroquias

El grupo municipal de Cangas vuelve a la carga con las deficiencias en las parroquias en lo que a mantenimiento, limpieza y mejoras de los espacios públicos se refiere. Para los populares, el tripartito lleva dos años ignorando sistemáticamente a los vecinos de la periferia, "que si ben pagan os seus impostos como o resto, non ven que iso repercuta en mellores servicios ou no mantenemento das estradas e parques das súas zonas de residencia", explican.

Desde el PP hace tiempo que se reclama que se aproveche la incorporación de más personal municipal a través del Plan de Emprego y se refuercen los trabajos en las zonas periféricas del municipio, "moi abandonadas ao longo de todo o ano".

Afirman los populares que la gente está harta de excusas y que no es difícil encontrar ejemplo del abandono de las parroquias con caminos invadidos por la maleza o por parques infantiles con elementos rotos. "A que esperan para actuar?" se pregunta el PP, que insiste en que "a realidade é que a veciñanza está sendo vítima dun goberno paralizado, incapaz de planificar, coordinar e executar as actuacións que precia a nosa vila. O vemos nos espazos públicos, nas fracasadas licitacións, nas subvencións perdidas ou no retraso da execución de proxectos xa iniciados. Un goberno que traballa ao servizo dos seus membros e non ao servizo dos veciños e veciñas de Cangas".