Medio centenar de hogueras en Moaña pero sin la de O Con

Moaña es el Concello que más solicitudes de hogueras ha recibido, con 56, aunque este año no habrá la mítica de O Con, que retiró Portos al estar en su terreno. El edil de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, asegura que al final Portos no la autorizó, pero el edil del PP, Vicente Verdeal, considera que el gobierno municipal no realizó las gestiones suficientes para mantenerla. Sí habrá hoguera en Samertolaméu y en el Monte do Cura, en Tirán, a partir de las 21:00; como también en Domaio, a cargo de la Asociación Monte Faro que invita a roscón y quiemada. Será a partir de las 23:00 horas en la explanada junto al club de jubilados. Actúa la charanga Moita Marcha, habrá zumba y la Asociación Cultural Fontenla pone varios puestos.