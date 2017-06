La Asociación contra el Cáncer elige el monte para su III Marcha

El presidente de la Asociación Española contra el cáncer en Cangas, Raúl Cerna, acompañado por el secretario Andrés Rodríguez; el concejal de Deportes, Xoán Chillón y el técnico deportivo del Concello, Marcos Torres, presentaron ayer la III Marcha Pedestre a beneficio de esta asociaicón, que se celelbra este domingo con un nuevo recorrido, alejado de las carreteras, que discurre por pistas forestales. La marcha, denominada también IV Andaiña y I Senderismo Cangas, saldrá a las 10:00 de la explanada del Instituto María Soliño para subir por la sierra da Magdalena hacia el alto de Carballido hasta el Mirador da Mesa dos Montes, entre Darbo y Aldán.

El número de participantes se sabrá el mismo día ya que la inscripción es in situ, a partir de las 09:00 horas en el IES María Soliño, y con un donativo voluntario a beneficio de la Asociación. Raúl Cerna asegura que la marcha se suele realizar a finales de mayo coincidiendo con el día mundial contra el tabaco, pero este año no les dio tiempo ya que la nueva directiva asumió el cargo poco antes. Sobre la ruta, de 3,2 kilómetros, asegura que se buscó una alternativa para evitar las carreteras. Admite que muchos vecinos como él, que lleva residiendo 40 años en Cangas, no la conocen y que la realizó hace unos días en 52 minutos quedando maravillado de las vistas las rías. Asegura que es de fácil recorrido., todo por el monte, sin tráfico de coches. A su término habrá zumba