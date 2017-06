PineirÓns reclama un puesto médico permanente en Ons durante el verano

La Asociación Cultural PineirÓns reclama un acuerdo por parte de las administraciones públicas con competencias en el Parque Nacional Illas Atlánticas y en Ons para dotar a la isla buenense de un servicio médico permanente durante el verano. "Parques como administrador do espazo tería que ser o encargado de coordinar a todos os organismos", subrayan desde PineirÓns.

Durante los meses estivales Parques Nacionales asume un servicio se asistencia sanitaria de 11.00 a 20.00 horas, pero luego la isla queda 15 horas seguidas. "Non hai un facultativo que poda atender unha urxencia e tomar as medidas oportunas para que, mentras chegan os servizos de evacuación, se ofreza unha solución profesional ao ferido", denuncia el presidente de PineirÓns, Celestino Pardellas de Blas.

La petición de un puesto de atención sanitaria permanente es una reivindicación que se repite año tras años por parte de los vecinos y colectivos, aunque hasta ahora nunca ha sido atendida. Desde PineirÓns explican que este fin de semana un joven sufrió un pequeño accidente y como no había ningún sanitario se optó por llamar a la lancha de Salvamento Marítimo. "Loxicamente non chegou en cinco minutos, como di a Consellería de Sanidade, se non que tardou moito máis", afirman desde el colectivo. Con este suceso ponen encima de la mesa la siguiente reflexiónj: "Que pasaría se en vez dun accidente leve fora máis grave? E se tivera lugar de noite e o problema fose máis grave, como un infarto ou un ictus?".

Desde PineirÓns urgen un acuerdo para dotar de asistencia sanitaria permanente a Ons y recuerdan que la Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) lleva tiempo denunciando ante la Consellería de Medio Ambiente "o estado precario no que se atopan las illas principais do parque no aspecto sanitario".