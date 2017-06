Paro absoluto en la primera jornada de huelga de transporte de viajeros en O Morrazo

En O Morrazo no se respetaron los servicios mínimos en la jornada de huelga de transportes de viajeros convocada para ayer y hoy por los sindicatos, UGT, CC OO, CIG y Federación de transporte. El paro fue absoluto. El transporte escolar no funcionó en ninguno de los centros escolares, aunque esta circunstancia no repercutió de forma negativa en la asistencia a clases de los alumnos, a los que la mayoría los llevaron a clase sus padres, que habían sido advertidos el día anterior por los directivos de los colegios. A primera hora de la mañana, los trabajadores se reunieron en la estación de autobuses.

Ni la patronal ni los sindicatos mencionaron incidentes en O Morrazo durante la jornada de ayer, pero sí que las empresas manifestaron que piquetes informativos impidieron la salida de los autobuses escolares. La Anpas hablan de que no hubo intentos de salida por parte de los autobuses escolares y la patronal asegura que el día anterior dio órdenes de trabajo a su personal.

Las líneas de transporte de viajeros que tenían que llevar a los habitantes de O Morrazo al hospital de Álvaro Cunqueiro a través de la AP-9, atras pasar por Pontevedra, Bueu y Cangas no funcionaron en ningún momento pese a quedar reducidas a dos expediciones. con salidas de Pontevedra a las 0.735 y del Álvaro Cunqueiro a las 20.15 horas. Las líneas internas que recorren la comarca y que tiene en concesión Transportes la Unión tampoco tuvieron actividad en el día de ayer. Los servicios mínimos se incumplieron sistemáticamente y hubo quejas de usuarios, sobre todo de aquellos cuyo destino es el hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. Los padres y los centros educativos esperan para hoy otra jornada similar.

Por su parte, el transporte marítimo de viajeros incrementó el número de usuarios y las navieras sacaron a la ría sus bancos con más aforo. Aunque se insiste en que se notó una mayor anfluencia de viajeros, pero en ningún momento se sintieron desbordados por la demanda de billetes.

Desde la Xunta de Galicia se realizó un llamamiento a la responsabilidad en el cumplimiento de los servicios mínimos "e o respecto ás necesidades dos escolares e das súas familias, así como os dereitos dos traballadores que decidiran acudir aos seus postos de traballo". La Xunta recuerda que se mantienen como servicios mínimos esenciales la entrada a los centros educativos desde las 07.30 horas hasta las 10.30 horas y los de alida, desde las 13,40 a las 19.00 horas, en los itinerarios de transporte escolar de estudiantes de nivels de enseñanza obligatoria cuya longittud total sea superior a 4 kilómetros.