Los comuneros de Coiro alertan de "focos de perigo"

Entre los participantes en la concentración de ayer frente al consistorio estaban miembros de la Comunidade de Montes de Coiro, que, con ayuda de voluntarios, peinan a diario las masas forestales de la parroquia para disuadir a posibles incendiarios y localizar "focos de perigo". En los últimos días detectaron al menos media docena de ellos, con restos de cortas de árboles sin recoger ni triturar, sino "amoreados, mesmo ás beiras dos camiños, convertíndose en auténticas teas para o lume", y apuntan a madereros que no cumplen la ley y ponen en peligro el monte. A Coviña, Carballo Bo, A Queimada, A Revolta o Monte da Devesa, así como varios lugares próximos al Corredor do Morrazo, son algunos de esos "focos de perigo" que los comuneros urgen erradicar, así como "investigar aos responsables e que as autoridades tomen medidas", especialmente la Consellería de Medio Rural. El lunes por la tarde pusieron los hechos en conocimiento de una patrulla del Seprona que controla la zona.