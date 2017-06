El PP cangués pide el Patrimonio de la Humanidad para todo Illas Atlánticas y reitera que las Cíes son de Cangas

El PP cangués ha aprovechado la polémica en la que están inmersos la Xunta y el Concello de Vigo en torno a la solicitud de declaración de las islas Cíes como Patrimonio de la Humanidad para insistir en la reivindicación del archipiélago como parte del territorio histórico de Cangas, una condición de la que dan testimonio los archivos y que todavía se ve reflejada en el ámbito eclesiástico, pues se mantiene como "parroquia de Santiago de Cangas e Illas Cíes". Lo reitera la concejala Mª Dolores Hermelo en una moción plenaria en la que insta a la Corporación a "apoiar a iniciativa da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia de solicitar á Unesco a declaración de Patrimonio da Humanidade para o Parque Nacional das Illas Atlánticas" en su conjunto, y no solo de las Cíes.

"Desde Cangas poderíamos recordar a máis que dubidosa adscripción das Illas Cíes a Vigo no seu días por razóns exclusivamente militares", argumenta Hermelo, e incide en que "non se coñece acto administrativo formal onde Cangas quede relegada dos seus dereitos sobre ese territorio" que aún hoy mantiene los vínculos eclesiásticos o que en tiempos cobraba las "matrículas" de las salazones allí existentes, que equivaldría al actual impuesto de actividades económicas (IAE). Y no olvida la edil del PP que para Vigo "nos momentos duros do Prestige só existiron só existiron as Cíes para facerse a foto os seus políticos, pero o chapapote o recollían os mariñeiros de Cangas".

La controversia sobre la titularidad o adscripción de las Illas Cíes no es nueva y el Partido Popular de Cangas se encargó de reabrirla en otras ocasiones, especialmente por parte de su portavoz y exalcalde, José Enrique Sotelo, para arremeter contra el regidor de Vigo, el socialista Abel Caballero. En esta ocasión, los populares también se posicionan contra la tesis de Caballero para que las Cíes abanderen la declaración de Patrimonio de la Humanidad y a favor de la Xunta para que la declaración sea conjunta para el Parque Nacional Illas Atlánticas.

"Ninguén pon en dúbida o valor natural e paisaxístico que representan as Illas Cíes, pero a declaración de Patrimonio da Humanidade pola Unesco, entre outras cousas esixe unha unidade de xestión para este novo espazo. Lembrar que a xestión das Cíes é conxunta cos arquipélagos de Ons, Cortegada e Sálvora a través do Parque Nacional das Illas Atlánticas", abunda Hermelo, y recalca que desde Cangas "non entendemos que quen leva anos nunha permanente campaña de márketing, non tivera iniciado os trámites". Para los populares, este asunto es solo uno más de los que a Caballero "só lle interesa para buscar polémica coa Xunta", primando el "localismo" frente a la "candidatura integradora" del conjunto de islas, que defienden también los alcaldes de Bueu, Vilagarcía o Ribeira.