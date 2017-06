Paro absoluto en la primera jornada de huelga del transporte en O Morrazo

En O Morrazo no se respetaron los servicios mínimos en la jornada de huelga de transportes de viajeros convocada para hoy y mañana por los sindicatos, UGT, CC.OO, CIG y Federación de transporte.

El transporte escolar no funcionó en ninguno de los centros escolares, aunque esta circunstancia no repercutió de forma negativa en la asistencia a clases de los alumnos, a los que la mayoría los llevaron a clases sus padres, ya que habían sido advertidos el día anterior por los colegios. Tampoco se realizaron los viajes mínimos pactados a Vigo, concretamente al hospital Álvaro Cunqueiro,

Ni la patronal ni los sindicatos denunciaron incidentes en O Morrazo durante la jornada de ayer, pero sí que las empresas manifestaron que los piquetes informativos impidieron la salida de los autobuses escolares.