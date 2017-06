Fecimo se prepara para su 25 aniversario tras superar la crisis

La Federación de Comerciantes e Industriales de O Morrazo (Fecimo) presentó su memoria de actividades del año 2016. En ella, el presidente de este colectivo empresarial, Xosé Bangueses García, habla de la difícil situación por la que atravesó el sector. "Foron anos de decaemento da confianza nos consumidores, de decaemento do consumo, de desemprego e penurias nas familias do Morrazo. Anos tristes que, sen embargo, non foron quen de vencer as vosas ilusións, os vosos proxectos, os vosos soños. Soños que seguen vivos e que teñen un camino por percorrer e unha historia que escribir", manifiesta. Bangueses recuerda también que Fecimo está a las puertas de celebrar su 25 aniversario, "25 anos que nos converten nunha das asociacións de empresarios máis lonxevas, 25 anos nos que tivemos oportunidade de vivir moitos e moi diversos escenarios económicos".

En la memoria del año 2016 se hace una relación de los actos más destacados. Se mencionada los "Mini-Chefs do Morrazo" , "San Valentín", el Día de la Madre", la Feria de Oportunidades, los "Escaparates de película" en Bueu, la 5ª edición de la pasarela "A Modiña", que cada año se consolida como uno de los proyectos más vanguardistas de este colectivo, y el "Comercio Local de Cangas Solidario y Reivindicativo en contra de la violencia de género", entre otros. También destaca el premio que la Federación Galega de Comercio entregó a la empresa centenaria de Cangas, "Indalecio Moda".

En Mayo de 2016 se renovaron en asamblea los cargos directivos. donde fue reelegido Xosé Bangueses como presidente.