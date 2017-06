Las 17 banderas azules ondearán desde el 1 de julio en playas, puertos y senderos de la comarca

Las 18 banderas azules recogidas ayer por alcaldes y otros representantes de la comarca morracense ondearán desde el próximo 1 de julio en una docena de playas galardonadas (siete en Cangas, cuatro en Bueu y una en Moaña), así como en los puertos deportivos de Cangas y Moaña, los senderos ecológicos de Donón y Cabo Udra y el centro de interpretación en este último paraje de la parroquia buenense de Beluso. Esa es la previsión de los alcaldes y concejalas responsables de esta área en los tres concellos, que pretenden aprovechar el fin de semana posterior a las celebraciones de San Xoán y San Pedro para tener los arenales con sus servicios a punto. Cangas incluso plantea izar las banderas en Areabrava, Nerga, Menduíña, Melide, Areamilla, Liméns y Rodeira el próximo viernes, día 30 de junio, aunque la edil Tania Castro considera "adecuado" que se haga simultaneamente en los tres municipios de la comarca.

El balance de distintivos de calidad es muy similar al del pasado verano y los tres municipios de O Morrazo logran los galardones a los que aspiraban. Cangas repite como municipio que más enseñas acapara, con siete. Le sigue, con cuatro, Bueu, que recupera la enseña de Lagos, que ya logró en 2016 aunque le fue retirada a mediados de julio por el retraso en la puesta en funcionamiento del servicio de socorrismo, y mantiene las de Portomaior y Area de Bon, mientras que Moaña sigue conservando la del arenal de O Con.

Las playas de la comarca de O Morrazo han superado los primeros controles sanitarios de calidad de agua que realiza la Consellería de Sanidade. Los muestreos incluyeron a un total de 35 playas, cuyos niveles de Escherichia Coli (E.Coli) y enterococo intestinal están muy lejos de los índices máximos autorizados.

Analíticas en las playas

El municipio con más playas muestreadas es Cangas, con un total de quince: Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueirón y Vilariño. En todas ellas, salvo en Francón, Rodeira y Salgueirón, se realizaron dos análisis entre el 28 de mayo y el 7 de junio. La que ofreció unos niveles más altos fue Rodeira, con índices de 31 y 20 (el máximo es de 1.500).

En Bueu las playas que se incluyen en el censo oficial son las de Agrelo, Area de Bon, Beluso, Lagos, Lapamán, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tulla. Todas ellas fueron analizadas en dos ocasiones, el 30 de mayo y el 11 de junio. Los niveles más elevados de contaminación microbiológica se detectaron en Agrelo, lo que ya es una constante. En el segundo muestreo ofreció unos índices de 480 y 75. Aún así, lejos del umbral de cierre. No obstante, esta playa aparece en el mapa de zonas de baño con la calificación de "insuficiente", un resultado que se determina con la media de los resultados de los últimos cuatro años.

Banda do Río fuera

En este censo oficial no se incluye Banda do Río. Desde la Consellería de Sanidade apuntan que no la tienen reconocida como zona de baño y esto es así porque el agua no reúne los requisitos de calidad necesarios. Para que se produzca un cambio de criterio el Concello debe acreditar obras o mejoras que acrediten una recuperación en la calidad del agua. "Se isto é así pode solicitar á Xunta a súa inclusión nun programa de vixiancia durante un año e se a calidade é suficiente se pediría a inclusión diante da Unión Europea", explican desde el departamento autonómico.

En lo que respecta al servicio de socorrismo en las playas, el Concello de Bueu inicia el jueves el proceso para la contratación de 13 socorristas. Inicialmente se espera a un total de 20 aspirantes, que están citados a las 11.00 horas en la playa de Banda do Río para las pruebas físicas, que incluirán 200 metros de nado libre y una carrera de 100 metros. Los aspirantes tomarán la salida con el material de salvamento y deberán correr hasta llegar a la baliza indicativa de entrada en el mar. Una vez en el agua deberán colocarse las aletas y nadarán estilo libre hasta la boya colocada frente a la baliza de tierra y, tras superarla por el exterior, deberán nadar hasta la siguiente boya y regresar a tierra. Una vez fuera del agua podrán quitarse las aletas y deberán correr hasta la línea de meta, portando las aletas consigo. Las personas que realicen la prueba en un tiempo ineferior o igual 3 minutos y 15 segundos recibirán 20 puntos, mientras que los que superen una marca de 5 minutos y 12 segundos quedarán excluidas.

Los candidatos que superen este examen serán convocados para el 27 de junio, cuando se celebrará la prueba teórica, que consistirá en un test de 20 preguntas.

En lo que respecta a Moaña se han muestreado nueve playas, con analíticas realizadas a finales del mes de mayo. Las examinadas son A Borna, A Ribeira, Fontexelo, Canabal, Niño do Corvo, O Cocho, O Porto, Sobreira y Tirán-Videira. Todas aprueban y la que registra los resultados más elevados es la de A Ribeira, con 320 y 53.

El municipio logró de nuevo la bandera azul de O Con, la única a la que optaba. Está previsto que este mismo jueves arranquen las pruebas físicas de selección de socorristas. El personal de salvamento que paga el Concello con recursos propios -tres socorristas y 2 patrones- estará desplegado el 1 de julio, según explica la alcaldesa. Ese mismo día está previsto izar la bandera azul. Una vez que cuenten con la subvención de la Xunta utilizarán la misma lista de las pruebas para tratar de cubrir con vigilancia la playa de A Xunqueira. El gobierno local no descarta solicitar la distinción para este arenal de cara a 2018.