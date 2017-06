Avalancha de solidaridad en Cangas para llamar la atención en la lucha contra la ELA

"Todo saíu moi ben, estamos moi contentos e agradecidos pola resposta da xente", celebraba Pili Guimeráns, coordinadora en Cangas de Agaela, la asociación que lucha por hacer visible la Esclerosis Lateral Amiotrófica, tras la jornada de actividades que se celebró ayer por la mañana en el centro urbano del municipio. Con dos las primeras, una caminata y una carrera atlética por un circuito comprendido entre Punta Rodeira y Areamilla, se agotaron las camisetas azul celeste con el lema "A ELA existe" puestas a la venta al precio simbólico de cinco euros. Con la tercera, una travesía a nado desde el pantalán de séptima lista en O Señal hasta la playa de Rodeira, se confirmó que hay mucha gente dispuesta a mojarse para que los enfermos tengan más recursos a través de la investigación y la dotación de herramientas para el día a día.

La organización no tiene un cómputo exacto de participantes, más allá de que son "centenares" y que la solidaridad no decae. "Viñeron afectados de moitos lugares de Galicia, como A Coruña, Vigo, Pontevedra ou Vilaboa", desgrana Guimeráns, que también destaca la participación del conocido nadador Jaime Caballero, un habitual en las citas solidarias contra la ELA. Y la colaboración desinteresada de voluntarios y miembros de distintos colectivos, como los clubes Vila de Cangas, Atletismo Morrazo, Náutico Rodeira, Borneira, Bike ou non Vai o los socorristas profesionales de Aspom contribuyó a que la jornada transcurriera sin incidencias. Agaela ya prepara otra cita para mediados de agosto, cuando pretende involucrar a centenares de personas en Rodeira lanzándose cubos de agua y de solidaridad.