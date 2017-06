El PP denuncia la "improvisación e abandono" de las playas de Cangas en vísperas del verano

"A realidade é que Cangas non ten a data de hoxe persoal de limpeza nin socorristas nos seus areais por estar a xestión do Concellos nas mans de concelleiros irresponsables". Es la conclusión del PP, que critica que el gobierno tripartito no haya previsto esa situación con la suficiente antelación, pues consideran que a estas alturas del año es "practicamente imposible" contratar profesionales del auxilio en playas, pues la mayoría ya ha formalizado el contrato de trabajo en otros municipios más previsores.

El portavoz popular José Enrique Sotelo incide en que las convocatorias de los procesos selectivos de 25 socorristas y tres patrones, así como de 25 trabajadores para el servicio de limpieza de playas se publicó en el BOP el pasado día 8, abriéndose un plazo de diez días para presentar instancias. "Desde o noso punto de vista, é un exemplo máis da incapacidade de xestión e pouca responsabilidade do actual equipo de goberno, e sobre todo unha mostra de improvisación", y añaden que el curso de formación que se está impartiendo con la colaboración de los Socorristas Profesionais do Morrazo (Aspom), no acabará antes del 7 de julio.

"Non se pode improvisar ano tras ano e esperar ao mes de xuño", recrimina Sotelo, que considera que, si la situación con los socorristas "é grave, no o é menos a da limpeza", que antes se hacía en colaboración con la oficina de empleo y con contratos desde el 15 de junio al 15 de septiembre. "Ademais do aforro económico que supoñía, tiña unha compoñente social que as bases actuais non teñen".